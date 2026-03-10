Telesistema presenta la cobertura completa de los Óscar 2026: alfombra roja y ceremonia en vivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Telesistema será el canal oficial de la transmisión en la República Dominicana, llevando a la audiencia todos los detalles de esta esperada premiación con una producción especial local, que incluirá comentarios en vivo, análisis y reportes especiales fuera de estudio para vivir la experiencia de los Óscar desde el país.

La cobertura iniciará a las 6:00 de la tarde con la tradicional Alfombra Roja, bajo la conducción de Dafne Guzmán, Dawilda González y Radhamés Espíritu, quienes llevarán a la audiencia la llegada de las más grandes estrellas del cine, los looks más comentados de la noche y todo el glamour que marca el inicio de la celebración más importante de la industria cinematográfica mundial.

A las 7:00 p.m. comenzará la ceremonia de premiación, con la traducción simultánea, comentarios y análisis a cargo de Miralba Ruíz y Miguel Cunillera, quienes acompañarán a los televidentes durante toda la gala con información, contexto y reacciones en tiempo real sobre cada uno de los momentos más relevantes de la premiación.

Como parte de la propuesta especial de este año, Telesistema presentará una producción local ampliada, que incluirá reporteros, conectando con invitados y seguidores del cine que vivirán la emoción de los Óscar desde espacios especialmente preparados para la ocasión, aportando así una perspectiva cercana y dinámica a la transmisión internacional.

De esta manera, Telesistema reafirma su compromiso de ofrecer a la audiencia dominicana los grandes eventos del entretenimiento mundial, con una cobertura especial que combina el espectáculo global de Hollywood con una producción local diseñada para que los televidentes disfruten cada instante de la gran noche del séptimo arte.