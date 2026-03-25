El tráiler de 'Spider-Man: A Brand New Day' supera las 1.000 millones de visualizaciones

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los Ángeles. El tráiler de Sony Pictures de 'Spider-Man: A Brand New Day' superó las 1.000 millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis de datos Wavemetrix recogidas este martes por Variety.

El avance actualmente cuenta con 1.100 millones de vistas, consolidándose como el más visto de la historia, según calificó medio el medio especializado.

El adelanto de la película protagonizada por Tom Holland había superado el récord del estreno de un tráiler más visto de todos los tiempo tras alcanzar las 718,6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

A Brand New Day starts now. Watch the official trailer for #SpiderManBrandNewDay - exclusively in theatres July 31. After the record-breaking global success of Spider-Man: No Way Home, Spider-Man: Brand New Day marks an entirely new chapter for Peter Parker and Spider-Man. Four years have passed since the events of No Way Home, and Peter is now an adult living entirely alone, having voluntarily erased himself from the lives and memories of those he loves. Crime-fighting in a New York that no longer knows his name, he's devoted himself entirely to protecting his city — a full-time Spider-Man — but as the demands on him intensify, the pressure sparks a surprising physical evolution that threatens his existence, even as a strange new pattern of crimes gives rise to one of the most powerful threats he has ever faced. Directed by: Destin Daniel Cretton Written by: Chris McKenna & Erik Sommers Based on the MARVEL Comic Book by: Stan Lee and Steve Ditko Produced by: Kevin Feige Amy Pascal Avi Arad Rachel O'Connor Executive Producers: Louis D'Esposito David Cain Cast: Tom Holland Zendaya Sadie Sink Jacob Batalon Jon Bernthal Tramell Tillman Michael Mando and Mark Ruffalo Credits not final MARVEL and all related character names: © & ™ 2026 MARVEL This film is not yet rated by The Motion Picture Association. For future rating information, please visit www.filmratings.com. #Sony #SonyPictures #Trailer #OfficialTrailer #Movie #MovieTrailer #SpiderMan #Marvel #TomHolland #Zendaya #SadieSink #JacobBatalon #JonBernthal #TramellTillman #MichaelMando #MarkRuffalo #DestinDanielCretton

En apenas ocho horas, el nuevo avance pulverizó el récord de 'Deadpool & Wolverine' (2024), que lideraba la tabla con 365 millones de reproducciones.

Con este hito, la cinta supera la marca que el filme de Marvel estableció tras desbancar a 'Spider-Man: No Way Home' (2021), la cual ostentaba previamente el título con 355,5 millones de visitas en su primer día.

El reparto incluye a Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

De acuerdo con la sinopsis oficial, la nueva entrega salta en el tiempo cuatro años tras los sucesos de 'No WAy Home'. Peter "vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen en Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", continúa.