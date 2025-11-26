Anuncia concierto “Colección de Amor” en SD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La agrupación dominicana de rock MarteOvenuS prepara su concierto “Colección de Amor en Vivo”, para el jueves 4 de diciembre en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito a las 8:30 de la noche.

La velada estará sustentada por las 12 canciones extraídas del disco del mismo nombre publicado el año pasado por la banda liderada por la cantante Ana Fe y el guitarrista Luis Payán.

MarteOvenuS estará acompañado de excelentes músicos e invitados de la talla de Pavel Núñez y Laura Rivera, entre otros.

Este concierto de MarteOvenuS llega por primera vez a Santo Domingo, luego del éxito hace unos meses en Santiago, donde el público podrá disfrutar de hermosas y bien logradas canciones como “Que será de ti”, “Nosotros”, “Bésame mucho”, “Tú me acostumbraste”, “Noche de ronda” y “Ando buscando un amor” y otros que completan la docena de boleros del cancionero latinoamericano.

El grupo que se distingue por su fusión de rock, con ritmos afro-caribeños e indie-folk, invita a sus seguidores a vivir este homenaje al amor en su forma más pura.

Entre su amplia discografía destacan “Nada de Este Mundo” (2005), “MarteOvenuS: En Vivo desde Casa De Teatro” (2012), “El Arte de no dormir” (2010), “Popklore” (2018), “Sesiones Retajila” (2021).

Ana Fe, vocalista de la agrupación dominicana, dijo que las boletas para el concierto “Colección de Amor en Vivo” están a la venta en www.tix.do