Estos son los nominados a Premios Soberano 2026

La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció los nominados a los Premios Soberano 2026, la gala artística más importante de la República Dominicana, y, como cada año, el hecho se ha vuelto un tema de conversación nacional.

La gala de los Premios Soberano 2026 se celebrará el miércoles 18 de marzo, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

La alfombra roja del evento, que será producido por César Suárez Jr., será conducida por los animadores Amara La Negra y Jossell Hernández, e iniciará a las 7:00 de la noche.

Popular - Álbum del año

Novato Apostador - Eddy Herrera

Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario

Puñito de Yocahú - Vicente García

Colección de Amor - Marte o Venus

La Manera Mía - Fernando Villalona

Merenguero del año

Eddy Herrera

Los Hermanos Rosario

Héctor Acosta

Miriam Cruz

Jandy Ventura

Merengue del Año

Así Bonito - Frank Ceara y Juan Luis G

Novato Apostador - Eddy Herrera

Tú no Tienes Alma - Miriam Cruz

Se Puede - Héctor Acosta

Corazón de Nutella - Jandy Ventura y Christian Allexis

Bachata del Año

Quién te Dijo - Anthony Santos

Quién te dio el Derecho - Frank Reyes

Tik Tok - Eudis El Invencible

El Amor tuvo la Culpa - Zacarías Ferreira

Hagámos el Amor Borracho - Ronald Núñez

Bachatero

Anthony Santos

Raulín Rodríguez

Zacarías Ferreira

Frank Reyes

El Chaval de la Bachata

Artista y/o Agrupación Destacada en Extranjero

Juan Luis Guerra

El Alfa

Milly Quezada

Barak

Natti Natasha

Salsero

Yiyo Sarante

Chiquito Team Band

El Canario

Merengue Urbano

Omega

Alá Jazaá

El Sujeto

Revelación del Año

Dalvin La Melodía

Ebenezer Guerra

Martha Candela

La Fiera Típica

Artista y/o Agrupación Urbana

Don Miguelo

Yailin La Más Viral

La Insuperable

La Perversa

Shadow Blow

Espectáculo del Año

Un Camarón en la Arena

Rubby Pérez Infinito

Ilegales 30 Años

Manny Cruz - 2080

La Historia de una Diva

Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero

Grupo D Ahora

Grupo Extra

Oro Sólido

Fermín Ceballos

Jean Carlos

Artista Fusión Contemporáneo

Techy Fatule

Magic Juan

Ilegales

Vakeró

Conjunto Típico

El Prodigio

El Blachy

El Rubio del Acordeón

Krisspy

COMUNICACIÓN Presentador de TV

Jochy Santos

Brea Frank

Iván Ruiz

Presentadora de TV

Jatnna Tavárez

Luz García

Pamela Sued

Jenny Blanco

Milagros Germán

Programa diario de entretenimiento

El Show del Medio Día

De Extremo a Extremo

Esta Noche Mariasela

Too Much en la Noche

El Mangú de la Mañana

Animador/a de TV

Jhoel López

Julio Clemente

Albert Mena

Nelfa Núñez

Melissa Santos

Programa de Investigación

Nuria - Nuria Piera

El Informe - Alicia Ortega

Zona 5 - Laura Castellanos

Reporte Especial - Julissa Céspedes

Youtuber del Año

Santiago Matías

Luinny Encarnación

El Dotol Nastra

Nany Flow

Yubelkis Peralta

Podcats del Año

Luz García - Luz García El Podcats

Abriendo el Podcats - Vian Araújo y Ricardo Rodríguez

Cuéntale al Podcats - Jean Carlos Villanueva

Los Black Kings -Erick Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez y Héctor Diloné

Azul Podcats - Liondy Ozoria y Sharmín Díaz

Comunicador Destacado en el Extranjero

Gelena Solano

Clarissa Molina

Chiky Bombón

Amara La Negra

Génesis Suero

Comediante del Año

Raymond Pozo

Miguel Céspedes

Rosmery Herrand

Rafael Bobadilla

Liondy Ozoria

Revista Semanal de Variedades

Noche de Luz

Con Jatnna

Me Gusta de Noche

Es Temprano Todavía

Programa de Temporada

Dominicana Got Talent

Migrantes

Chévere Nights Live

Dominicanos a Simple Vista

De Cerca

Programa Radial de Variedades

Esto no es Radio

Camino al Sol

El Mañanero

La UCA

Sólo Para Mujeres

Locutor/a del Año

Claribel Adames

Martín Alcántara

José Polanco

Paloma Rodríguez

Mildre Aquino

Stand up Comedy

Carlos Sánchez

Orlando Toribio - El Pío

Ariel Santana

Noel Ventura

Renglón Clásico- Director/a Teatral

Carlos Espinal - La Monstrua

Waddys Jáquez - Peter Pan

Indiana Brito - La Gran Depresión

Guillermo Cordero - Habemus Papa

Pepe Sierra - La Verdad

Actor de Teatro

Frank Perozo

Carlos Alfredo Fatule

José Guillermo Cortines

Francis Cruz

Dimitri Rivera

Actriz de Teatro

Sabrina Gómez - La Monstrua

Lumy Lizardo - La Gran Depresión

Hony Estrella - Cabaret

Cecilia García - Hello, Dolly!

Nileny Dippton - Anaka-o-na

Obra de Teatro

La Monstrua -Marcos Malespín

El Beso de la Mujer Araña -Juancito Rodríguez

La Verdad - José Ramón Alama

Habemus Papa - Guillermo Cordero

Ahora que vuelvo, Ton - Dunia de Windt y Francis Cruz

CINE - Actor/ Actriz Destacado en el Extranjero

Elvis Nolasco - Godfather of Harlem

Dascha Polanco

Judy Reyes

Juani Feliz

Director de Cine

Johanné Gómez - Sugar Island

Jean Guerra - A Tiro Limpio

Yoel Morales - Bachata de Biónico

Nelson Carlos de los Santos - Pepe

Drama del Año

A Tiro Limpio

Sugar Island

Bachata de Biónico

Baño de Mujeres

Comedia del Año

Medias Hermanas, Yoel Morales

Sanky Panky 4