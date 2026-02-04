Gala
Estos son los nominados a Premios Soberano 2026
Los presentadores oficiales del evento serán Georgina Duluc e Irving Alberti. La difusión a nivel nacional se llevará a cabo por Color Visión, Canal 9, además de varias plataformas digitales. En Estados Unidos, la transmisión será posible a través de Univisión y la plataforma ViX
La Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) anunció los nominados a los Premios Soberano 2026, la gala artística más importante de la República Dominicana, y, como cada año, el hecho se ha vuelto un tema de conversación nacional.
La gala de los Premios Soberano 2026 se celebrará el miércoles 18 de marzo, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.
La alfombra roja del evento, que será producido por César Suárez Jr., será conducida por los animadores Amara La Negra y Jossell Hernández, e iniciará a las 7:00 de la noche.
Popular - Álbum del año
Novato Apostador - Eddy Herrera
Infinito Positivo - Los Hermanos Rosario
Puñito de Yocahú - Vicente García
Colección de Amor - Marte o Venus
La Manera Mía - Fernando Villalona
Merenguero del año
Eddy Herrera
Los Hermanos Rosario
Héctor Acosta
Miriam Cruz
Jandy Ventura
Merengue del Año
Así Bonito - Frank Ceara y Juan Luis G
Novato Apostador - Eddy Herrera
Tú no Tienes Alma - Miriam Cruz
Se Puede - Héctor Acosta
Corazón de Nutella - Jandy Ventura y Christian Allexis
Bachata del Año
Quién te Dijo - Anthony Santos
Quién te dio el Derecho - Frank Reyes
Tik Tok - Eudis El Invencible
El Amor tuvo la Culpa - Zacarías Ferreira
Hagámos el Amor Borracho - Ronald Núñez
Bachatero
Anthony Santos
Raulín Rodríguez
Zacarías Ferreira
Frank Reyes
El Chaval de la Bachata
Artista y/o Agrupación Destacada en Extranjero
Juan Luis Guerra
El Alfa
Milly Quezada
Barak
Natti Natasha
Salsero
Yiyo Sarante
Chiquito Team Band
El Canario
Merengue Urbano
Omega
Alá Jazaá
El Sujeto
Revelación del Año
Dalvin La Melodía
Ebenezer Guerra
Martha Candela
La Fiera Típica
Artista y/o Agrupación Urbana
Don Miguelo
Yailin La Más Viral
La Insuperable
La Perversa
Shadow Blow
Espectáculo del Año
Un Camarón en la Arena
Rubby Pérez Infinito
Ilegales 30 Años
Manny Cruz - 2080
La Historia de una Diva
Artista y/o Agrupación Residente en el Extranjero
Grupo D Ahora
Grupo Extra
Oro Sólido
Fermín Ceballos
Jean Carlos
Artista Fusión Contemporáneo
Techy Fatule
Magic Juan
Ilegales
Vakeró
Conjunto Típico
El Prodigio
El Blachy
El Rubio del Acordeón
Krisspy
COMUNICACIÓN Presentador de TV
Jochy Santos
Brea Frank
Iván Ruiz
Presentadora de TV
Jatnna Tavárez
Luz García
Pamela Sued
Jenny Blanco
Milagros Germán
Programa diario de entretenimiento
El Show del Medio Día
De Extremo a Extremo
Esta Noche Mariasela
Too Much en la Noche
El Mangú de la Mañana
Animador/a de TV
Jhoel López
Julio Clemente
Albert Mena
Nelfa Núñez
Melissa Santos
Programa de Investigación
Nuria - Nuria Piera
El Informe - Alicia Ortega
Zona 5 - Laura Castellanos
Reporte Especial - Julissa Céspedes
Youtuber del Año
Santiago Matías
Luinny Encarnación
El Dotol Nastra
Nany Flow
Yubelkis Peralta
Podcats del Año
Luz García - Luz García El Podcats
Abriendo el Podcats - Vian Araújo y Ricardo Rodríguez
Cuéntale al Podcats - Jean Carlos Villanueva
Los Black Kings -Erick Montero, Miguel Vidal, Daniel Martínez y Héctor Diloné
Azul Podcats - Liondy Ozoria y Sharmín Díaz
Comunicador Destacado en el Extranjero
Gelena Solano
Clarissa Molina
Chiky Bombón
Amara La Negra
Génesis Suero
Comediante del Año
Raymond Pozo
Miguel Céspedes
Rosmery Herrand
Rafael Bobadilla
Liondy Ozoria
Revista Semanal de Variedades
Noche de Luz
Con Jatnna
Me Gusta de Noche
Es Temprano Todavía
Programa de Temporada
Dominicana Got Talent
Migrantes
Chévere Nights Live
Dominicanos a Simple Vista
De Cerca
Programa Radial de Variedades
Esto no es Radio
Camino al Sol
El Mañanero
La UCA
Sólo Para Mujeres
Locutor/a del Año
Claribel Adames
Martín Alcántara
José Polanco
Paloma Rodríguez
Mildre Aquino
Stand up Comedy
Carlos Sánchez
Orlando Toribio - El Pío
Ariel Santana
Noel Ventura
Renglón Clásico- Director/a Teatral
Carlos Espinal - La Monstrua
Waddys Jáquez - Peter Pan
Indiana Brito - La Gran Depresión
Guillermo Cordero - Habemus Papa
Pepe Sierra - La Verdad
Actor de Teatro
Frank Perozo
Carlos Alfredo Fatule
José Guillermo Cortines
Francis Cruz
Dimitri Rivera
Actriz de Teatro
Sabrina Gómez - La Monstrua
Lumy Lizardo - La Gran Depresión
Hony Estrella - Cabaret
Cecilia García - Hello, Dolly!
Nileny Dippton - Anaka-o-na
Obra de Teatro
La Monstrua -Marcos Malespín
El Beso de la Mujer Araña -Juancito Rodríguez
La Verdad - José Ramón Alama
Habemus Papa - Guillermo Cordero
Ahora que vuelvo, Ton - Dunia de Windt y Francis Cruz
CINE - Actor/ Actriz Destacado en el Extranjero
Elvis Nolasco - Godfather of Harlem
Dascha Polanco
Judy Reyes
Juani Feliz
Director de Cine
Johanné Gómez - Sugar Island
Jean Guerra - A Tiro Limpio
Yoel Morales - Bachata de Biónico
Nelson Carlos de los Santos - Pepe
Drama del Año
A Tiro Limpio
Sugar Island
Bachata de Biónico
Baño de Mujeres
Comedia del Año
Medias Hermanas, Yoel Morales
Sanky Panky 4