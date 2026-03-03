Concierto de Kany García en Santo Domingo: ¿Cuándo inicia la venta de boletas?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este martes iniciará la venta de boletas para el esperado concierto que la cantautora puertorriqueña Kany García ofrecerá el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Quisqueya, como parte de su “Kany García Tour 2026”.

La preventa exclusiva se realizará con 15% de descuento para tarjetahabientes Visa Banreservas a través de UEPATICKETS.COM por 24 horas y/o hasta agotar existencia, ofreciendo la oportunidad de asegurar las mejores localidades antes de la apertura al público general.

El miércoles 4 de marzo, las entradas estarán disponibles para todo público y con cualquier método de pago.

El espectáculo, bajo la producción del empresario artístico Gamal Haché, marcará el regreso de la multipremiada artista a República Dominicana en una fecha especial, un día antes de la celebración del Día de las Madres, lo que convierte la velada en una opción ideal para celebrar en familia.

Durante la noche, el público podrá disfrutar de un repertorio que incluirá grandes éxitos como “Hoy Ya Me Voy”, “Para Siempre”, “Alguien”, “Confieso”, “Duele Menos”, “Que Te Vaya Mal”, así como su colaboración “Te Lo Agradezco” junto a Carin León. Además, se espera que interprete sus más recientes lanzamientos, entre ellos “Tierra Mía” y “La Mala Era Yo”, este último junto a la cantante mexicana Yuridia, tema que fusiona ranchera y pop y que marca una nueva etapa sonora en su carrera.

El concierto forma parte de una ambiciosa gira mundial que recorrerá más de 15 países en América Latina y Europa durante 2026, consolidándose como uno de los tours más importantes en la trayectoria de la artista.

La producción exhortó a los seguidores de Kany García a adquirir sus boletas con anticipación, ante la alta expectativa que genera su regreso al país y la dimensión internacional de esta nueva gira.

Este evento es patrocinado por: Banreservas y Visa.