Lo que dijo Bad Bunny de República Dominicana tras su concierto "Debí tirar más fotos"

Santo Domingo.- El artista puertorriqueño Bad Bunny envió a través de sus redes sociales un mensaje cargado de gratitud hacia la República Dominicana, reconociendo el papel decisivo que ese país ha tenido en su trayectoria profesional.

El intérprete narró que, a los 22 años y con apenas algunos temas lanzados, visitó por primera vez suelo dominicano. Allí se encontró con un público cálido y receptivo que lo acogió con entusiasmo: “El loco, el conejo, el mejor”, comentó.

Afirmó que fue en la República Dominicana donde sintió que su éxito comenzaba a tomar forma, mucho antes de que él mismo lo visualizara plenamente.

Bad Bunny también destacó las cercanías culturales entre Puerto Rico y la República Dominicana, y mencionó que a lo largo de casi una década ha forjado vínculos de amistad sólida con dominicanos mediante colaboraciones, giras y presentaciones.

El emotivo mensaje del Conejo Malo

“Jamás hubiera pensado que Quisqueya terminaría siendo tan importante y querida para mí”, expresó en su mensaje.

Además, expresó un especial agradecimiento al productor de conciertos Gamal Haché, quien hizo posible que Santo Domingo formara parte del arranque de su gira, a pesar de los retos logísticos que implicaba.

El artista definió esa experiencia como una de las más memorables de su carrera, pues le devolvió una energía que no sabía que necesitaba.

En tono más distendido, Bad Bunny reveló que durante su estancia en la isla disfrutó de la gastronomía local, mangú, salami y queso frito, bromeando que, de subirse al bate, ¡podría “sacarla del parque como Ohtani”!

Durante el fin de semana, el artista ofreció dos conciertos multitudinarios en Santo Domingo, generando impacto entre sus fanáticos y consolidando uno de los momentos más destacados del entretenimiento en el país este año.