Enrique Ramil se presenta en República Dominicana el 13 de junio

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Tras llenar por completo el Hard Rock Café Santo Domingo el pasado año 2025 en un concierto que fue un rotundo éxito, Enrique Ramil, ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, regresa el sábado 13 de junio con una propuesta aún más ambiciosa que promete superar todas las expectativas, ofreciendo una noche mágica, inolvidable y cargada de emociones.

Este segundo espectáculo contará nuevamente con artistas invitados y grandes talentos dominicanos, tanto en su banda como en las presentaciones de apertura, reafirmando su conexión especial con el país y elevando la experiencia artística a otro nivel.

Las boletas están disponibles en Uepa Tickets en las siguientes categorías: Front Stage por RD$4,765.00, Special Guest por RD$4,025.00, VIP por RD$2,840.00, General por RD$1,675.00 y General 2do piso por RD$1,675.00.

Reconocido por su poderosa voz que rompe prejuicios, su interpretación única y su profunda conexión emocional con el público, ha conquistado escenarios en México, Argentina, Chile, Miami y España.

El repertorio incluirá clásicos atemporales como “No me queda más”, “Si la quieres”, “La gata bajo la lluvia”, “Señora”, “Se nos rompió el amor” y “A la que vive contigo”, junto a composiciones propias como “Mentira”, “Sin Raíz”, “Prefiero ser la otra” y “Cuando esté contigo”.

Su vínculo con República Dominicana es especial. Enrique visita frecuentemente el país, en especial Bayahibe, donde comparte con amistades cercanas.

Durante una de estas visitas, fue invitado por Francisco Céspedes a participar en el concierto “Francisco Céspedes Sinfónico” junto a la Filarmónica de Santo Domingo, celebrado el 22 de febrero de 2025 en el Teatro Nacional Eduardo Brito. Su presentación tuvo gran repercusión en la prensa nacional.

En su anterior concierto en la ciudad, Ramil compartió escenario con artistas dominicanos como Badir y Diomary La Mala, además de contar con las presentaciones de apertura de Clara Elena y Dila.

Sobre Enrique Ramil

Enrique Ramil es un cantante, músico, compositor y vocal coach español, reconocido internacionalmente por su calidad vocal y su nivel interpretativo.

Se dio a conocer tras su participación en programas como OT, Factor X (España) y Tierra de talento (2020), siendo ganador de este último. En 2024 se proclamó ganador como mejor intérprete internacional en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar con la canción de su autoría «La última vez».