De fiesta a nostalgia: los hits de David Guetta que todos han bailado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El DJ y productor francés David Guetta ha marcado la historia de la música electrónica con una serie de éxitos que han acompañado a millones de personas en fiestas, festivales y momentos de nostalgia. Desde los años 2000, su estilo ha fusionado el house con el pop y el hip hop, logrando que sus canciones se conviertan en himnos globales.

Los himnos que hicieron historia

• “When Love Takes Over” (2009): Junto a Kelly Rowland, se convirtió en un clásico del dance-pop y abrió la puerta a su reconocimiento mundial.

• “Titanium” (2011): Con la voz de Sia, es uno de los temas más icónicos de la década, símbolo de fuerza y resistencia.

• “Without You” (2011): Una colaboración con Usher que mezcla melancolía y energía, recordada en pistas y radios.

• “Play Hard” (2013): Con Ne-Yo y Akon, un tema que mezcla fiesta y cultura pop.

• “Hey Mama” (2015): Junto a Nicki Minaj, Bebe Rexha y Afrojack, se convirtió en un fenómeno viral y de discoteca.