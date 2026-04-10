Todo listo: lo que debes saber antes del concierto de Chayanne este fin de semana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El astro de la música Chayanne tiene una cita con el público dominicano este sábado 11 de abril en el Estadio Quisqueya Juan Marichal a las 8:00 de la noche.

En el marco de su gira internacional "Bailemos otra vez Tour 2026", un espectáculo que promete una velada enérgica, con las coreografías y éxitos que han marcado generaciones.

Chayanne llegó a RD

Evento para toda la familia

El concierto está diseñado para todo público, aunque los menores deben asistir acompañados por un adulto.

Recomendaciones

⚠️Impermeables listos: Capas plásticas. Son más cómodos y no obstruyen la vista de los demás fanáticos.

⚠️Calzado cerrado: Recomendamos zapatos resistentes al agua para disfrutar sin preocupaciones.

⚠️Protejan sus equipos: Bolsas herméticas para sus celulares y cargadores.

El panorama meteorológico

Chayanne está de vuelta con su nuevo álbum «Bailemos Otra Vez»

El analista meteorologo Jean Suriel pronosticó que para la noche del concierto, se espera el acercamiento del sistema frontal número 35 junto a una nueva vaguada y abundante humedad marina.

Estas condiciones tornarán el ambiente favorable para la producción de lluvias.

"Aunque tendremos precipitaciones, es vital aclarar que no estaremos ante un evento de la magnitud de lo ocurrido la madrugada del pasado miércoles 8 de abril", dijo.

Añadió que la producción está preparada y el espectáculo sigue en pie; la lluvia será simplemente un elemento más de una noche que promete ser histórica.