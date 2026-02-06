Manuel Jiménez y Jacqueline Estévez presentan "El Amor Eres Tú"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En una unión histórica para la música romántica dominicana, el maestro Manuel Jiménez y la diva de la canción, Jacqueline Estévez, anunciaron hoy su próximo gran concierto titulado “El Amor eres tú”, a celebrarse el viernes 13 de febrero a las 8:00 p.m. en el Auditorio de la Casa San Pablo.

Esta gran gala, bajo la producción ejecutiva de Mariano Abreu e Imagen Pública Consulting, no solo será un recorrido por las trayectorias de ambos artistas, sino que servirá de plataforma oficial para presentar la nueva producción discográfica titulada "He vuelto por ti".

​Lo nuevo y lo eterno



La gala promete una atmósfera íntima y elegante donde los asistentes disfrutarán por primera vez en vivo de los temas de "He vuelto por ti".

A este estreno se sumará la interpretación de los clásicos icónicos de Manuel Jiménez, cuyas composiciones han dado la vuelta al mundo en voces de estrellas internacionales, tales como el himno “Derroche” (popularizado por Ana Belén y Julio Iglesias), “Quien no sabe de amor” (Maridalia Hernández), “Soy como soy” (Félix D’Oleo), “Macho Pérez” (Héctor Tricoche), “Everybody Dancing” (Lisa M) y “Amor Casual” (Wilfrido Vargas).

Por su parte, Jacqueline Estévez, la voz más poderosa del sentimiento, deleitará a los presentes con sus éxitos más sonados, incluyendo “Me muero por ti”, “Demuéstramelo” y su inolvidable versión de “Mujer Enamorada”.

Sobre la producción



Bajo la dirección de Imagen Pública Consulting, el concierto contará con una puesta en escena de primer nivel, cuidando cada detalle de sonido e iluminación, garantizando que cada nota de los temas icónicos y las nuevas canciones resuenen en el corazón de los asistentes con el estándar de excelencia que caracteriza las producciones de Imagen Pública Consulting.