El merengue domina las fiestas

En esta Navidad la cartelera artística continúa activa en el país, con fiestas y conciertos bailables que arrancan este lunes y se extienden durante toda la semana, debido a que el miércoles es el Día de Nochebuena.

En estos días dominan los géneros musicales tropicales, principalmente merengue, bachata y salsa, en distintos escenarios.

Frank Ceara y “Navidad entre amigos”, el lunes

Como cada lunes de diciembre, el artista dominicano Frank Ceara reúne a sus fans en Escenario 360. En la edición de “Navidad entre amigos” del próximo lunes, se va a gozar a lo grande con Fefita, Gabriel Pagán, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo Cortines y Nathalie Hazim, más el humor y las ocurrencias de Luis José Germán y Diana Filpo. Precio de entradas: RD$3,400, RD$5,600 y RD$6,700.

“D’ Parranda Navideña”

Para celebrar el fin de año por adelantado, el público adulto puede disfrutar “D’ Parranda Navideña”, en el Teatro la Fiesta del Hotel Jaragua, el viernes 26, a las 9:00 de la noche, con la reina del Merengue, Milly Quezada; “El Mayimbe”, Fernando Villalona y el mismito sabor del Conjunto Quisqueya. Boletas desde RD$2,000 a RD$9,000.

“El Súper Can Navideño”

El viernes 26 siguen las fiestas después del Día de Navidad, en Hard Rock Café de Santo Domingo, que presenta “El Súper Can Navideño”, con cuatro atracciones merengueras: Miriam Cruz, Jossie Esteban, Pochy Familia y Los Villalona. La fiesta se inicia a las 10:00 de la noche.

El evento de Alberto Bernabé Televisión, apto para mayores de 18 años, tiene precios de boletas desde RD$2,300 hasta RD$5,600.