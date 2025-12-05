“Navidad entre Amigos” inició con noche memorable

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Frank Ceara dio inicio a la decimocuarta entrega de “Navidad entre Amigos”. Esta vez fue una noche muy especial, su amiga de muchos años, la artista puertorriqueña Edenita Nazario, acompañó a Ceara, por primera vez, en estos aguinaldos navideños que el público ha convertido en tradición.

José Virgilio Peña Suazo también se unía a este bonche por primera vez. Su presencia desató la euforia de los presentes que se mantuvieron de pie durante su actuación, de igual manera sucedió con Jandy Ventura y con las interpretaciones de los demás artistas cuando interpretaban merengue, definitivamente que este género musical es el ritmo que enciende y pone a bailar a la gente.

Frank lucía emocionado, sus ojos brillaban y su sonrisa nunca desapareció de su rostro. Vestido, elegantemente, de blanco apareció en el escenario, acompañado de la magnifica banda de Pengbian Sang, sus tres primeras canciones “Solo faltas tú”, “El saborcito de tu amo” y “Así bonito”, este último tema acompañado de Quico Rizek.

“Navidad entre amigos” sigue el lunes 8 de este mes con los artistas invitados. Boletas están a la venta en Uepa Tickets.