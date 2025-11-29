La Parranda Navideña esta aquí

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

A ley de unas horas para que diciembre arranque con su tradicional vacilón, el país se alista para una cartelera de espectáculos vibrante que encenderá la temporada.

Clásicos de la época

“Navidad entre Amigos”, te invita a celebrar “Tu Angelito Navideño” y "Tu Coro Pascuero" en los conciertos que festejan 14 años de aguinaldos, tradición que continúa presente gracias a Frank Ceara y a sus amigos, quienes les esperan cada lunes del mes de diciembre, los días 1,8, 15 y 22, en Escenario 360, de Galería 360, a partir de las 8:30 de la noche. En un ambiente de camaradería, música y degustación de bebidas y "snack", incluido en la compra de boletas Special Guest y VIP. Las boletas están a la venta Uepa tickets, CCN y supermercados Nacional y Jumbo. Precios desde RD$3,405.00 hasta RD$6,760.00.

El merenguero Jossie Esteban también presentará su repertorio bailable en el segundo aguinaldo navideño de Lungomare, el próximo sábado.

El lunes 8 de diciembre, la rumba continúa con un concierto de “The New York Band” en el Hard Rock Café Santo Domingo. Con precios desde RD$1,170.00 hasta RD$3,965.00.

“El cuquito”, Toño Rosario es una pieza fundamental en esta jornada navideña, por lo que este 19 de diciembre llega con su show “Navidad con el Cuco” al Club Los Prados. Los socios pagan RD$1,600.00 y el público general RD$3,500.00.

Dos días después, Miriam Cruz y Chiquito Team Band continúan con el vibrante pulso de esta jornada de conciertos con “Abriendo la Navidad”, en Villa Malecón, al lado del Hotel Jaragua. Boletas mil y dos mil quinientos.

El viernes 26 se presentan dos mega espectáculos navideños en Santo Domingo: “D´Parranda Navideña”, amenizado por Milly Quezada, Conjunto Quisqueya y Fernando Villalona, en Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, y “El Súper Can Navideño” en el Hard Rock Café de SD, con Jossie Esteban, Miriam Cruz, Pochy Familia y Los Villalona.

Teatro

Del 5 al 14, la Sala Ravelo del Teatro Nacional le abre sus puertas a la pieza “Habemus Papa”, una obra que dramatiza el enfrentamiento entre las visiones de Benedicto XVI y el Cardenal Bergoglio. Con las actuaciones de José Guillermo Cortines, Pepe Sierra, Karina Larrauri y Elvira Taveras.

Para toda la familia, el “Nacimiento Viviente Santo Domingo” llega al Parque Iberoamérica los días 12, 13,14, 19,20 y 21 de este mes, con entrada a $785.00. Este evento, más que un espectáculo teatral, es un espacio de inclusión, diversidad y comunidad que invita a la reflexión y acerca al verdadero espíritu de la Navidad: esperanza, alegría y renovación espiritual.

El Teatro Lope de Vega le abre las puertas a la Navidad por lo alto con “A Christmas Carol”, un musical basado en el cuento de navidad de Charles Dickens.

Esta cita despertará el espíritu navideño sobre las tablas el 12 y el 13 de este mes en Novocentro. Boletas desde mil y piquito hasta dos mil quinientos diez.

Además, del 12 al 14 de diciembre, pero en el Teatro Nacional, se presenta paralelamente “El Reino del Cascanueces”. La pieza que narra la mágica historia de la joven Clara, quien en la víspera de Navidad recibe un regalo muy especial: un muñeco cascanueces, tiene un costo que oscila entre los mil quinientos a tres mil pesos por persona.

Cabaret el musical, también forma parte de esta cartelera artística en THEAMUS Teatro Musical, el 26 y 27 del último mes del año. Para mayores de 13 años.

Humor

La actriz, humorista e influencer Yamilet González, ganadora del Premio Soberano 2024 y popularmente conocida como “La González”, llega el 6 de diciembre al Gran Teatro del Cibao con su espectáculo "El Multiverso de La González”. Tickets desde RD$2,995.00 hasta RD$8,595.00.