El horóscopo de este viernes 20 de febrero del 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

ARIES (21/03 – 21/04)

Alegrías y buenos momentos en el ámbito sentimental. Los astros finalmente te favorecerán en lo emocional. Aprovéchalo.

TAURO (22/04 – 21/05)

Mantente con temple de acero aunque el negocio se complique. Te amarán y amarás con locura, pero no dejes detalles librados al azar.

GÉMINIS (22/05 – 21/06)

Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente.

CÁNCER (22/06 – 21/07)

Aprende a evaluar con objetividad tus aptitudes. Eso te ayudará a saber con claridad en qué lugar puedes ubicarte.

LEO (22/07 – 21/08)

No podrás escapar por siempre de los sucesos de tu pasado, deberás enfrentarlo eventualmente. No dejes pasar más tiempo.

VIRGO (22/08 – 21/09)

Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No cometas tonterías antes de tener mayor información.

LIBRA (22/09 – 21/10)

Las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Deberás esforzarte para quedar en buena posición en tu trabajo.

ESCORPIO (22/10 – 22/11)

El reloj estará detrás de ti todo el día. Tendrás que replantearte tus obligaciones o desfallecerás.

SAGITARIO (23/11 – 21/12)

Mucho cuidado con la manera en la que manejas tus impulsos el día de hoy. No tendrás la suerte de tu lado.

CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)

Puedes perder el control, la camaradería y la apatía estarán ausentes debido a la presión que percibes de los demás.

ACUARIO (22/01 – 21/02)

Corres el peligro de tener algún enfrentamiento serio a causa de un asunto trascendente. Te aguardan pequeños problemas.

PISCIS (22/02 – 21/03)

Te verás seriamente afectado por eventos a nivel sentimental que repercutirán en cada actividad a iniciar durante toda la jornada.