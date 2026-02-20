¿Qué pasará hoy?
El horóscopo de este viernes 20 de febrero del 2026
Las energías del día favorecen los reencuentros, los balances personales y los pequeños cambios que pueden marcar la diferencia en el camino que se avecina.
ARIES (21/03 – 21/04)
Alegrías y buenos momentos en el ámbito sentimental. Los astros finalmente te favorecerán en lo emocional. Aprovéchalo.
TAURO (22/04 – 21/05)
Mantente con temple de acero aunque el negocio se complique. Te amarán y amarás con locura, pero no dejes detalles librados al azar.
GÉMINIS (22/05 – 21/06)
Aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente.
CÁNCER (22/06 – 21/07)
Aprende a evaluar con objetividad tus aptitudes. Eso te ayudará a saber con claridad en qué lugar puedes ubicarte.
LEO (22/07 – 21/08)
No podrás escapar por siempre de los sucesos de tu pasado, deberás enfrentarlo eventualmente. No dejes pasar más tiempo.
VIRGO (22/08 – 21/09)
Ciertos comentarios sembrarán la duda en tu interior. No cometas tonterías antes de tener mayor información.
LIBRA (22/09 – 21/10)
Las penurias económicas pasarán a un discreto segundo plano. Deberás esforzarte para quedar en buena posición en tu trabajo.
ESCORPIO (22/10 – 22/11)
El reloj estará detrás de ti todo el día. Tendrás que replantearte tus obligaciones o desfallecerás.
SAGITARIO (23/11 – 21/12)
Mucho cuidado con la manera en la que manejas tus impulsos el día de hoy. No tendrás la suerte de tu lado.
CAPRICORNIO (22/12 – 21/01)
Puedes perder el control, la camaradería y la apatía estarán ausentes debido a la presión que percibes de los demás.
ACUARIO (22/01 – 21/02)
Corres el peligro de tener algún enfrentamiento serio a causa de un asunto trascendente. Te aguardan pequeños problemas.
PISCIS (22/02 – 21/03)
Te verás seriamente afectado por eventos a nivel sentimental que repercutirán en cada actividad a iniciar durante toda la jornada.