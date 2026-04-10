Chayanne ya está en Santo Domingo

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El cantante puertorriqueño Chayanne se reencontrará con el público dominicano este sábado en el Estadio Quisqueya, como parte de su gira internacional “Bailemos otra vez”. La presentación, bajo la producción de César Suárez Jr. y Pav Events, marca el regreso del artista al país después de siete años sin ofrecer un concierto en suelo dominicano.

“Hace rato que no los veía”, expresó Chayanne al llegar a Santo Domingo, donde fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. “El cariño de ustedes nos tiene felices, con el corazón. Mañana habrá mucho baile, vamos a bailar y también a disfrutar de la comida criolla para empezar”, añadió el intérprete de éxitos como “Tiempo de Vals” y “Torero”.

El espectáculo promete una noche cargada de energía, coreografías y un repaso por los grandes clásicos de su carrera, además de los nuevos temas que forman parte de su más reciente producción.