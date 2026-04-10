Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Conciertos

Regreso esperado 

Chayanne ya está en Santo Domingo

El ídolo puertorriqueño vuelve al Estadio Quisqueya este sábado con un espectáculo lleno de energía y emoción

Chayanne está de  vuelta con su nuevo álbum «Bailemos Otra Vez»

Chayanne está de  vuelta con su nuevo álbum «Bailemos Otra Vez»

Lency Alcántara
Publicado por
Lency Alcántara

Creado:

Actualizado:

El cantante puertorriqueño Chayanne se reencontrará con el público dominicano este sábado en el Estadio Quisqueya, como parte de su gira internacional “Bailemos otra vez”. La presentación, bajo la producción de César Suárez Jr. y Pav Events, marca el regreso del artista al país después de siete años sin ofrecer un concierto en suelo dominicano.

“Hace rato que no los veía”, expresó Chayanne al llegar a Santo Domingo, donde fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. “El cariño de ustedes nos tiene felices, con el corazón. Mañana habrá mucho baile, vamos a bailar y también a disfrutar de la comida criolla para empezar”, añadió el intérprete de éxitos como “Tiempo de Vals” y “Torero”.

El espectáculo promete una noche cargada de energía, coreografías y un repaso por los grandes clásicos de su carrera, además de los nuevos temas que forman parte de su más reciente producción.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

tracking