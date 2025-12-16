Rauw Alejandro canta gratis para su público dominicano

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El Parque Eugenio María de Hostos del Malecón de Santo Domingo, resultó pequeño para la multitud de jóvenes que asistieron el pasado sábado a la presentación gratis del cantante urbano puertorriqueño Rauw Alejandro.

El concierto Noche Caribeña para la comunidad Dominicana”, fue un regalo del artista en agradecimiento al país que le abrió las puertas cuando iniciaba su exitosa carrera artística.

Cerca de 30 mil espectadores se dieron cita frente al Mar Caribe de la capital dominicana, desde tempranas horas de la tarde, para disfrutar del concierto de Rauw Alejandro, que inició a las 11:00 de la noche. El cantante sorprendió a sus seguidores con un segmento musical que incluyó salsa y bachatas de de Frank Reyes (“Tu con él”), de Raulín Rodríguez (“Medicina de amor”) y de Joe Veras (“Se te nota”). También bailó merengue.

“El Caribe es una bendición, yo les vine a traer un poquito de nuestra cultura, que también es la cultura de ustedes, porque todos los caribeños somos una misma sangre”, dijo Rauw Alejandro a la multitud.

“Vamos arriba. Esta noche es especial, es la primera vez que hacemos esto en esta hermosa ciudad. Un concierto para el pueblo, un concierto de corazón para todos ustedes, para que lo disfruten y lo recuerden siempre. Empezaron las navidades en el Caribe, y en el Caribe se pasa bien”, gritó el artista.

“Déjame entrar”, “Todo de ti”, “Buenos términos” y “Desesperados” y “Nada”, fueron otros de los títulos interpretados por Rauw Alejandro,

Previo a la salida al escenario del artista boricua, el público disfrutó de la presentación de varios artistas dominicanos como los merengueros Wilfrido Vargas y Toño Rosario, además de NTG, Dalvin La Melodía, Yk It’s Junaa, J Noa, Jezzy, Jay One y Saso.

Debido a la cantidad de horas que tenían en el lugar, más de diez personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos, algunas se desmayaron y tuvieron que ser movilizadas en camillas por miembros de las instituciones de servicio.

Más sobre Rauw Alejandro

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz nació en San Juan, Puerto Rico, el 10 de enero de 1993. Es cantautor, bailarín, productor y empresario.

Su álbum debut es “Afrodisíaco”, estrenado en 2020, y su segundo disco “Vice Versa”, fue estrenado en junio de 2021.