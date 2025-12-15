Romeo Santos y Prince Royce anuncian gira “Mejor Tarde Que Nunca”

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

A solo dos semanas del lanzamiento del álbum que enloqueció a los fanáticos y logró una rápida viralidad en plataformas digitales, los bachateros Romeo Santos y Prince Royce lo vuelven a hacer, esta vez con el anuncio de la gira “Mejor Tarde Que Nunca”.

Los dominicanos dieron a conocer esta información a través de una publicación en colaboración a través de sus cuentas de Instagram, tal como hicieron con el álbum “Better Late Than Never”.

“¿Dime a cual ciudad o país quieres que llevemos La Gira Mejor Tarde Que Nunca?”, colocaron como descripción del video promocional, donde ambos se muestran siendo detenidos en una prisión del Bronx, New York, debido a conflictos pasionales, según expresan en el audiovisual.

Aún se desconocen cuáles serán los países a los cuales los artistas llevaran la gira.

Se recuerda que el ultimo concierto que Romeo realizó en tierra dominicana fue el pasado 05 de enero del presente año, donde se reunio con los ex mienbros de la agrupacion Aventura.