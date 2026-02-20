Este sábado Santiago vibrará al ritmo de Juan Luis Guerra 4.40

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El cantante Juan Luis Guerra se presentará este viernes 20 y sábado 21 de febrero en el Estadio Cibao de Santiago con su gira "Entre mar y palmeras".

El evento está organizado por el empresario artístico Symond Díaz.

El empresario prometió “dos noches mágicas” con “mucha tecnología, muchos efectos especiales y muchas sorpresas".

Detalles del evento

Los precios de las boletas oscilan entre RD$ 2,400 a 19,200 pesos.

S. Guest A2,-A5 Fila A-C RD$ 19,200

S. Guest A2,-A5 Fila D-G RD$ 16,800

S. Guest A2,-A5 Fila H-X RD$ 14,400

S. Guest A1,A6 RD$ 12,000

S. Guest A9,A10 RD$ 9,600

S. Guest A7,A8,A11,A12 RD$ 7,200

VIP B1-B6 RD$ 5,040

Gradas RD$ 2,400

Recomendaciones:



SD Concerts recordó que la apertura de puertas será a las 6:00 P.M.

Quedan prohibidos: cigarrillos, sombrillas, alimentos o bebidas, cámaras profesionales, armas u objetos cortopunzantes.

Y se recomienda llegar con suficiente anticipación para un acceso más rápido.

Más sobre el artista

Nacido en 1957 en Santo Domingo, Juan Luis Guerra es considerado uno de los artistas más importantes de la música latina, después de que junto a 4.40 le llegara el reconocimiento internacional con ‘Ojalá que llueva’ (1989) y ‘Bachata rosa’ (1990).

En sus más de cuatro décadas de carrera ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos dos Grammy estadounidenses, una decena de Latin Billboard y una treintena de Grammy Latinos, siendo uno de los artistas con más de estos galardones.

Al margen de la música, en 2024 presentó su primera incursión en el mundo del cine con la película de animación ‘Capitán Avispa’, de la que es productor, que dirigen su hijo Jean Guerra y Jonnathan Meléndez y que contó con las voces, además del propio Juan Luis Guerra, de artistas como Luis Fonsi, Juanes, Joy Huerta, Karen Martínez, Adalgisa Pantaleón, José Guillermo, Héctor Aníbal, Amelia Vega, Bianca García y Roger Zayas.

(Con información de EFE)