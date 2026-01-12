Conozca los ganadores de la 83 edición de los Globos de Oro

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

'One Battle After Another' se convirtió en la película más premiada de la 83 edición de los Globos de Oro con cuatro estatuillas, mientras que el fenómeno de Netflix ‘Adolescence’ conquistó los apartados de televisión, logrando también cuatro premios.

Este es el listado completo de los ganadores:

CATEGORÍAS DE CINE

Mejor película de drama: ‘Hamnet’.

Mejor película de comedia o musical: ‘One Battle After Another’.

Mejor película de habla no inglesa: ‘The Secret Agent’ – Brasil

Mejor actriz en película de drama: Jessie Buckley (‘Hamnet’).

Mejor actor en película de drama: Wagner Moura (‘The Secret Agent’).

Mejor actriz en película de comedia o musical: Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’).

Mejor actor en película de comedia o musical: Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’).

Actriz de reparto en cine: Teyana Taylor (‘One Battle After Another’)

Actor de reparto en cine: Stellan Skarsgård (‘Sentimental Value’)

Mejor director: Paul Thomas Anderson (‘One Battle After Another’).

Mejor guión: Paul Thomas Anderson (‘One Bettle After Another’).

Mejor banda sonora original: Ludwing Göransson (‘Sinners’).

Mejor canción original: ‘Golden’ / Música: Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra: Kim Eun-jae, Mark Sonnenblick. (‘Kpop Demond Hunters’).

Mejor película de animación: ‘Kpop Demond Hunters’.

Logro cinematográfico y taquilla: ‘Sinners’.

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor serie de drama: ‘The Pitt’.

Mejor serie de comedia o musical: ‘The Studio’.

Mejor miniserie: ‘Adolescence’.

Mejor actor en serie de drama: Noah Wyle, por ‘The Pitt’.

Mejor actriz en serie de drama: Rhea Seehorn, por ‘Pluribus’.

Mejor actor en serie de comedia o musical: Seth Rogen, por ‘The Studio’.

Mejor actriz en serie de comedia o musical: Jean Smart, por ‘Hacks’.

Mejor actriz de reparto en una serie: Erin Doherty, por ‘Adolescence’.

Mejor actor en miniserie: Stephen Graham, por ‘Adolescence’.

Mejor actriz en miniserie: Michelle Williams, por ‘Dying for Sex’.

Mejor actor de reparto en una serie: Owen Cooper, por ‘Adolescence’.