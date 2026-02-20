Cuando el corazón abre otra vez la puerta

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

En la industria del entretenimiento, donde todo se transmite a flor de piel, el 2026 inició con nuevas oportunidades románticas, resumidas en segundos comienzos y viajes de vida.

“Que nuestra historia sea un recordatorio de que el amor guiado por Dios no se improvisa, se construye”, escribió la comunicadora Dannelis Veras al compartir el video que confirma su unión matrimonial con Jordi Amargós.

La exconductora del programa “De Extremo a Extremo” dio el sí en una celebración íntima, rodeado de familiares y amigos cercanos.

Para Veras, quien es madre de un niño y con un divorcio previo, su matrimonio representa algo más que un nuevo comienzo, lo define como “una decisión eterna”.

A nivel internacional, la actriz Jennifer Aniston también disfruta las mieles de un nuevo capítulo. El 11 de febrero, Jim Curtis, un reconocido coach de vida, compartió públicamente sus primeras fotos juntos, confirmando lo que ya se intuía: la actriz volvió a abrir su corazón.

Tras años de soltería y relaciones que no prosperaron, Aniston parece haber encontrado un amor sereno. Las imágenes cargadas de bienestar y de complicidad muestran una pareja que apuesta a una conexión simple, basada en equilibrio.

Mientras tanto, el artista urbano, Bad Bunny, quien vive uno de los momentos más trascendentales de su carrera, entre récords musicales, un disco exitoso y la gira más lucrativa de su trayectoria, ha demostrado que en su gloria no podía faltar Gabriela Berlingeri, uno de sus amores del pasado.

Después de años separados, la cercanía entre ambos ha vuelto a encender rumores. Su presencia compartida en eventos como Los Grammy, su salida conjunta Super Bowl y una cena intima en Buenos Aires, Argentina, justamente el día de San Valentín, reactivan las especulaciones de una posible reconciliación.

Lejos del ruido de los escenarios y del reconocimiento mundial que tiene en estos momentos el artista, la pareja se conoció el 2017. Hicieron su primera aparición en febrero del 2020 y días después confirmaron su romance en en una entrevista en Entertainment Tonight.