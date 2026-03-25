“Las Criadas" celebra el Mes del Teatro en Bellas Artes

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Continúan este fin de semana próximo las celebraciones del mes del Teatro, con la puesta en escena de la obra “Las Criadas”, a cargo de la Compañía Nacional de Teatro, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

La obra del dramaturgo francés Jean Genet, bajo la dirección y adaptación de Fausto Rojas, cuenta con las actuaciones de Cindy Galán, Johanna González, Nileny Dippton y Pepe Sierra.

Estos intérpretes dan vida a este potente ritual escénico que explora las tensiones de poder, opresión y decadencia, de una sociedad que se desmorona, en las funciones pautadas para el viernes 27 y sábado 28 de marzo a las 8:30 de la noche, y el domingo 29 a las 6:30 de la tarde.

La ficha técnica la conforman Angela Bernal y Tracke Strage en la escenografía; la iluminación escénica de Ernesto López, el vestuario de Bautista Sierra, el maquillaje de William Guinand y Geral Azuaje, la utilería de Saul Molina, la coordinación de producción es de Felipe Blonda; Belkys Ramos es la asistente de producción y Mildred Fernández como asistente guardarropía.

Con el estreno de “Las Criadas” se inicia la celebración del 80 Aniversario de la Compañía, que continuará con diversas presentaciones del repertorio actual, en distintos escenarios del país. Los tickets de entrada tienen un precio simbólico de 200 pesos, disponibles en la boletería de Bellas Artes.

Más de la obra

Escrita en 1946, mientras Genet se encontraba en prisión, la obra regresa a los escenarios dominicanos con una propuesta contemporánea que sitúa a “Las criadas” en la casa de un narco encarcelado y su señora, una reconocida diva de la televisión nacional.

La idolatría que sienten las criadas por su señora, el hastío del oficio, el maltrato, la violencia acumulada, lo vivido... y las circunstancias del apresamiento de su amo, las conducen a un intenso juego de simulación, fantasía, donde la ambición y la envidia se entrelazan, hasta maquinar y delirar ser definitivamente la señora.