Quién es D4vd: biografía y detalles de la acusación

Publicado por BBC Mundo Creado: Actualizado:

El cantante estadounidense D4vd fue acusado este lunes del asesinato de una adolescente de 14 años en una corte de Los Ángeles, en California.

Las autoridades creen que el cantante, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, fue el responsable de la muerte de Celeste Rivas Hernández, una joven latina cuyos restos fueron hallados en el vehículo Tesla del artista en septiembre.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes, el fiscal de distrito Nathan Hochman declaró que el cantante enfrentaba un cargo de asesinato en primer grado que, potencialmente, podría hacerlo elegible para la pena de muerte.

También enfrenta cargos por actos lascivos con una menor y por presuntamente desmembrar el cuerpo de la adolescente.

Según Hochman, la víctima acudió a la casa de Burke en Hollywood Hills el 23 de abril de 2025, siendo esta la última vez que se la vio con vida. Su cuerpo fue hallado cinco meses después.

Un sitio de recuerdo de Celeste Rivas Hernández.Getty Images

El fiscal alegó que Burke mantenía una relación sexual con Rivas, quien tenía 14 años cuando murió y 13 cuando huyó de casa.

Burke podría ser condenado a la pena de muerte o de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional debido a las "circunstancias especiales" del caso, como la "emboscada", el asesinato con fines de lucro (para no dañar su carrera musical) y el asesinato de un testigo de un delito, dado que Rivas era considerada testigo del cargo de actos lascivos con una menor.

El pasado jueves el Departamento de Policía de Los Ángeles comunicó que el artista de 21 años se encontraba detenido sin derecho a fianza.

Silencio

La fiscalía presentó los cargos este lunes en Los Ángeles.Getty Images

El cantante ha guardado un silencio casi total respecto al caso; no obstante, sus representantes habían declarado anteriormente que él estaba cooperando con las autoridades.

En una declaración a los medios estadounidenses tras su arresto, los abogados de Burke dijeron: "Seamos claros: la evidencia real en este caso mostrará que David Burke no asesinó a Celeste Rivas Hernández y que él no fue la causa de su muerte".

"No se ha presentado ninguna acusación por parte de ningún gran jurado en este caso ni se ha presentado ninguna denuncia penal. David solo ha sido detenido bajo sospecha", agregaron.

Las interrogantes en torno al caso se habían ido acumulando desde el 8 de septiembre, fecha en que se descubrieron los restos de la joven en un depósito de vehículos remolcados en Hollywood, después de que las autoridades recibieran reportes sobre un olor fétido que emanaba de un auto.

Según consta en los documentos judiciales, el 8 de septiembre de 2025, los investigadores hallaron la cabeza y el torso de la joven —ya en estado de descomposición— dentro de una bolsa para cadáveres en el maletero delantero de un vehículo Tesla registrado a nombre de D4vd en una dirección de Texas.

El médico forense del condado declaró que el cuerpo presentaba un estado de "descomposición severa" y pospuso la determinación de la causa de la muerte a la espera de concluir la investigación forense.

Las autoridades indicaron que la joven podría haber estado muerta "durante varias semanas" antes de que se produjera el hallazgo de su cuerpo.

Hasta la fecha no se ha hecho pública ninguna causa oficial de la muerte de la adolescente, aunque el fiscal dijo este lunes que pronto harían público el análisis forense.

Los detalles que lo incriminan



El cantante alcanzó fama mundial con su tema Romantic Homicide (en español, "Homicidio romántico").Getty Images

La falta de información en torno a esta macabra muerte avivó la intriga y generó un gran revuelo en redes sociales, donde numerosos usuarios han formulado hipótesis sobre la posible conexión entre la joven y el cantante, conocido por su éxito Romantic Homicide (en español, "Homicidio romántico").

Un gran jurado comenzó a escuchar las pruebas del caso en diciembre; sin embargo, el arresto de D4vd el pasado jueves constituyó el primer avance significativo en la investigación en los últimos meses.

Más detalles sobre el caso surgieron en documentos judiciales después de que la familia del cantante fuera citada desde Texas por un tribunal de California para testificar ante el gran jurado.

Cuando Dawud Burke, padre de D4vd, impugnó la citación ante un tribunal de Texas, incluyó material del caso de California que no había estado disponible para el público anteriormente.

Los documentos, obtenidos por la BBC, confirmaron que D4vd había sido identificado como un "objetivo" de una investigación del gran jurado en Los Ángeles y que podría ser objeto de un proceso judicial por un cargo de asesinato.

Entre los escasos detalles compartidos públicamente con anterioridad se incluía el hecho de que Rivas Hernández llevaba puesto un top tipo bandeau, unos leggings negros de talla pequeña y joyas —incluido un pendiente de botón de metal amarillo y una pulsera de cadena del mismo material— en el momento en que se encontró su cuerpo.

También tenía un tatuaje con la inscripción "Shhh…" en el dedo índice; una marca casi idéntica a la que el propio cantante lleva en su dedo índice.

Rivas Hernández —quien residía a unos 120 km del lugar donde fue hallado su cuerpo— había sido reportada como desaparecida por su familia por última vez en abril de 2024; sin embargo, no era la primera ocasión en que se escapaba de su hogar en Lake Elsinore.

Hija de primera generación de padres inmigrantes provenientes de El Salvador, los vecinos la recordaban como una joven que acudía casi a diario a la tienda de la esquina para comprar dulces y refrescos, según informó Los Angeles Times.

Poco después del hallazgo del cuerpo de la adolescente, el cantante de Here With Me canceló su gira mundial, lo que marcó el principio del fin de su carrera en el pop y su notorio alejamiento de los focos.

La policía de Los Ángeles había informado previamente que había allanado la mansión en Hollywood Hills donde él residía, situada a solo unas cuadras del lugar donde su vehículo Tesla había sido remolcado.

Asimismo, la imagen del cantante fue retirado de las campañas publicitarias de la marca estadounidense Hollister y del gigante del calzado Crocs.

La cantante Kali Uchis también anunció que retiraría la colaboración que ambos habían realizado, titulada Crashing.

Joven promesa



D4vd, originario de Houston, Texas, es conocido principalmente por sus éxitos de indie-pop de atmósfera melancólica, tales como Here With Me y Romantic Homicide.

Inicialmente se dio a conocer durante su adolescencia, publicando videos en los que aparecía jugando al videojuego Fortnite.

Tras aprender producción musical de forma autodidacta, lanzó su EP debut, Petals To Thorns, en 2023.

Ese mismo año, fue incluido en la lista Young Hollywood de la revista Variety y actuó como telonero de SZA durante su gira SOS.

Lanzó su álbum debut en abril de 2025, acumulando 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y casi cuatro millones de seguidores en TikTok.

Asimismo, recibió el encargo de Fortnite para crear el primer himno oficial del videojuego, titulado Locked & Loaded.