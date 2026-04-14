Daddy Yankee será Persona del Año de Latin Grammy 2026

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, será reconocido como la Persona del Año 2026 de la Academia Latina de la grabación. El homenaje al intérprete de “La gasolina” y “Dura”, tendrá lugar en Las Vegas, Nevada, el 11 de noviembre próximo, durante la semana de la gala de los Latin Grammy.

Daddy Yankee, pionero y una de las principales fuerzas detrás de la globalización del reggaetón, será homenajeado por su trayectoria de casi tres décadas como cantante, compositor y performer dentro del género urbano, así como por sus esfuerzos humanitarios. Su carrera representa un ejemplo de perseverancia, resiliencia y creatividad.

“Daddy Yankee ha sido una fuerza determinante en el auge global de la música latina”, afirmó Manuel Abud, CEO de la Latin Recording Academy, mediante un comunicado de prensa. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron las puertas para un género e inspiraron a toda una generación de creadores, y hoy sigue siendo tan relevante como siempre. Nos enorgullece honrarlo como nuestra Persona del Año 2026”.

Daddy Yankee

“Este reconocimiento de Latin Recording Academy es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera exitosa; es el reconocimiento de años de disciplina, lucha, fe y compromiso con nuestra cultura”, expresó el boricua Daddy Yankee.

“Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, honrar a todos los latinos, y especialmente a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie más la entendía”, agregó el artista.

Desde sus humildes comienzos en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy en San Juan, Puerto Rico, Daddy Yankee canalizó una compleja realidad social —marcada por la violencia, la censura y la exclusión— en un lenguaje musical propio. En un contexto donde el reggaetón era estigmatizado por la sociedad, no solo defendió su arte, sino que también desempeñó un papel decisivo en su legitimación cultural.

El punto de inflexión histórico llegó en 2004 con el álbum Barrio Fino, que redefinió la música latina en el siglo XXI, vendiendo más de ocho millones de copias y permaneciendo 24 semanas consecutivas en el número uno del listado Billboard Top Latin Albums.

Con el fenómeno global de “Gasolina”, Daddy Yankee abrió las puertas internacionales al reggaetón y lo popularizó entre nuevas generaciones, siendo el primer artista del género en realizar una gira por más de 29 países.