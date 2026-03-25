Desborde de pasión, sentimiento y ego cultural

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El merengue, la bachata, la balada, el merengue típico y las fusiones urbanas fueron los protagonistas del evento multitudinario “Festituricarnaval”, que cerró por todo lo alto el pasado fin de semana en Río San Juan, Dajabón, Pedro Santana y Mao.

La multitud vibró con cada uno de los escenarios con la pasión, el sentimiento y el ego cultural del cierre de sus carnavales.

“Este desborde de alegría y la espectacular propuesta cultural que vivieron los pueblos es el resultado directo del firme interés del presidente Luis Abinader por nuestra identidad”, expresó el productor Luis Medrano.

El público disfrutó gratis del talento musical de Wason Brazobán, Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas, Fefita La Grande y Jandy Ventura, junto a El Poeta Callejero, Julián Oro Duro, Crazy Design, Ashley Music y Kiko el Presidente, quienes llenaron de sentimiento cada rincón.

La plataforma “Festituricarnaval” ha movido de forma positiva la economía de los pueblos, creando empleos y fortaleciendo la dinámica de la industria de la diversión en cada ciudad. En cada ciudad se sintió un desborde de emoción y amor por lo nuestro, los cierres de carnaval fueron un derroche de colores y creatividad, donde el concepto de los artesanos de los disfraces y el empeño de los grupos de carnaval y personajes individuales lograron un impacto visual de alto valor.

Niños, jóvenes, adultos y familias unidas salieron a disfrutar por calles y parques, elevando el espíritu por nuestra cultura popular y demostrando que nuestra música tiene una fuerza imparable.