Descubre el mágico regreso de Alicia en el País de las Maravillas al escenario
La imaginación toma el escenario con Alicia en el país de las maravillas, una adaptación teatral del clásico de Lewis Carroll que celebra el poder del juego, la fantasía y la capacidad de asombro.
La obra, presentada por Patricio León, cuenta con dramaturgia y dirección de Manuel Chapuseaux, quien propone una versión concebida para ser interpretada por dos actores, apostando por la síntesis escénica, la creatividad actoral y la complicidad con el público.
En escena, Patricio León y Johanny García dan vida a este universo fantástico que ha marcado generaciones y que regresa al teatro dominicano como una experiencia pensada para toda la familia: niños, jóvenes y adultos.
Las funciones se realizarán los días 21 y 22 de febrero de 2026, a las 6:00 p.m., en la Sala Laura Bertrán del Colegio Babeque Secundaria, ubicada en la Avenida Roberto Pastoriza.
Esta nueva aventura teatral invita al público a sumergirse en un viaje a la imaginación, al humor y a la poesía escénica, ideal para asistir en familia, compartir risas, asombro y emociones, y reencontrarse con uno de los clásicos más universales de la literatura.
Las boletas ya están a la venta y pueden adquirirse a través de www.tix.do/
Alicia en el país de las maravillas promete ser una experiencia teatral entrañable, donde el juego y la fantasía se convierten en un punto de encuentro para grandes y pequeños.
