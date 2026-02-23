Destacan el gran legado musical de Willie Colón

Publicado por Jorge Ramos Creado: Actualizado:

El pasado sábado se calló para siempre el trombón y la voz del músico, cantante y compositor estadounidense de origen puertorriqueño Willy Colón, quien murió en Lawrence Hospital de Nueva York, a los 75 años, en la ciudad que lo vio nacer el 28 de abril de 1950.

El artista había estado hospitalizado desde el 17 de febrero, como consecuencia de complicaciones respiratorias y otros problemas de salud que requerían vigilancia médica.

La triste noticia que enlutece a la música latina fue publicada en las redes sociales por los familiares del intérprete de “Idilio” y “Gitana”: “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.

Los familiares cercanos de William Anthony Colón Román agradecieron a sus seguidores las oraciones y el apoyo durante este tiempo de duelo. “Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”, concluyó el documento.

Los inicios del también arreglista, productor y director musical se remontan a la edad de 16 años, cuando grabó el álbum “El Malo” (1967), junto a Héctor Lavoe, para el sello Fania, dando inicio así a una de las duplas más influyentes de la salsa, con una trayectoria de éxitos como “El día de mi suerte”, “Calle Luna, Calle Sol” y “Che Che Colé”, entre otros.

Con Rubén Blades, Willie Colón hizo el más exitoso y vendido álbum de salsa de Fania Records: “Siembra”, el que contiene los hits “Pedro Navaja”, “Plástico”, “Buscando guayaba”, “María Lionza”, “Ojos”, “Dime” y “Siembra”.

En su voz, Colón convirtió en éxitos de la salsa, títulos como “Idilio”, “Oh que será”, “El gran varón”, “Sin poderte hablar” y “Gitana”. El fenecido artista hasta grabó un merengue titulado “Amor verdadero”. Desde 1967, Willie Colón grabó más de 32 álbumes, ganó nueve Discos de Oro y cinco de Platino y ha vendido más de ocho millones de discos en el mundo.

PALABRAS DE TITO NIEVES

“Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro”, escribió Tito Nieves en Instagram.

Víctor Manuelle

Otro de los artistas influenciados por Willie y que subió a tarima varias veces con el trombonista, aseguró que esta es otra gran pérdida para la salsa: “Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia”, escribió el salsero boricua.

BOBBY VALENTIN

El bajista puertorriqueño Bobby Valentín: “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la esposa, hijos, nietos y familia, amigos, colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis Condolencias, paz y fortaleza en estos momentos de dolor”, dijo el músico.

GRUPO NICHE

“Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre. Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave”, escribió el Grupo Niche en su cuenta oficial de Instagram.

Elvis Crespo

Otro artista que reaccionó en las redes sociales sobre la partida del maestro del trombón fue el merenguero puertorriqueño Elvis Crespo: “El maestro Willie. Hoy los trombones del Bronx inspiran mi agradecimiento a Dios y a la vida por haberme permitido escuchar la genialidad de un artista que comunicaba a través de su creatividad y sensibilidad. Su influencia está incrustada en mi cerebro y en mi corazón. Nací en el Lincoln Hospital cuando su música acaparaba la atención de las multitudes”, dijo el intérprete de “Suavemente” y “Píntame”.

SEXAPPEAL

El salsero dominicano expresó que a Colón debemos recordarlo por su gran legado musical.