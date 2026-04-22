El dúo Dos Elegidos y Químico reviven hip-hop soul del 2000

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Con la nueva canción “Pa’ los dos” de Dos Elegido en colaboración con Químico Ultra Mega, revive la emoción del hip-hop soul de principios de los 2000, pero con toques renovados.

Construido sobre la interacción clásica entre el rap y la melodía, el tema se despliega como un diálogo: versos de rap que llevan la narrativa y hooks de R&B que sostienen la carga emocional.

Originarios de la República Dominicana, Dos Elegidos continúa posicionándose como una fuerza emergente dentro de la nueva ola de la música caribeña.

Su sonido fusiona ritmos con influencia afro, texturas tropicales y una composición contemporánea, creando música que es profundamente local y, a la vez, resuena a nivel internacional. Con su núcleo emocional y una sensibilidad intercultural, “Pa’ los dos” captura una fórmula atemporal reintroducida para una nueva generación, impulsada por voces listas para escalar globalmente.

Dos Elegidos, es un dúo de cantautores compuesto por Joel Melody y Mark Poow.