Duplas con Química

Publicado por Rosmery Martínez Creado: Actualizado:

En algunos casos, el trabajo los llevó a construir una buena química, en otros, la química los motivó a trabajar juntos.

Lo cierto es, que estos dúos demuestran que juntos todo fluye mejor.

Y no, no hablamos solo de dúos del entretenimiento, donde todo se ve y se escucha color de rosa, hay casos, donde el éxito de la dupla, ha nacido por transmitir otro lado de la moneda.

Este es el caso de Jean Villanueva e Irma García Moore, dos mejores amigos que han creado “Cuéntale al Podcast”, uno de los proyectos más exitosos del país, en este formato. Estos chicos han logrado conectar con una gran audiencia que adora sus enfrentamientos y desacuerdos en temas diversos y por mostrarse de forma auténtica y real.

Y si de dúos auténticos hablamos, debemos de continuar con la actriz Sabrina Gómez y su hermano Junior Gómez, que se unieron para mostrarle al mundo a través de “Los Gómez podcast”, que no tienen que encajar en un molde, ni seguir con patrones para crear un espacio genuino, donde la buena química, es el ingrediente principal de su fórmula de éxito.

Con más de 16 años trabajando juntos Karina Larrauri y Sergio Carlo han demostrado que son una de las duplas más poderosas de los medios de comunicación dominicano.

Ambos han sabido complementarse, apoyarse y enfrentar juntos los retos que implica sostener una carrera en esta industria.

Tras salir del programa “12y2”, Segio y Karina, asumieron un nuevo compromiso en el programa Matutino 91, cambio que abrió paso a José Guillermo Cortines y Dominic Fuentes, otra dupla que llegó con la mejor de las vibras.

Dominic y José Guillermo han heredado el programa “12y2”, en una nueva etapa con estos conductores que han añadido su esencia al emblemático programa.

Ambas son versátiles, alegres, talentosas y dinámicas y por eso se han convertido en una dupla explosiva. Hablamos de Melissa Santos y La Beba Rojas, conductoras del programa televisivo “Too much en la noche”, comunicadoras que continúan demostrando que sus personalidades vibran en la misma línea. “Too much en la noche”, se transmite de lunes a viernes a las 10:00 de la noche por Telecentro.

Uno de dúos más esperado de la televisión dominicana, es el conformado por Nahiony Reyes y Caroline Aquino, dos amigas que han sabido caminar de la mano en el plano personal y profesional.

“Ellas de noche”, es el espacio que las devolvió a la televisión, luego de una larga pausa, esta vez, con un concepto de producción variado, donde ambas se mostraran más versátiles. El espacio se transmite los domingos, a las 10:00 de la noche.

Otros que regresaron a la televisión son Brenda Sánchez y Carlos Alfredo Fatule, quienes han unido sus talentos en el espacio “El Domingo es Mío”, una producción para toda la familia, que también se podrá ver los domingos a las 12:00 del mediodía por Digital 15 y Telemicro Internacional.

Aunque es la primera vez que Brenda y Carlos Alfredo, se unen en este tipo de formato, en su primera entrega se notó de inmediato la química entre ambos veteranos.

Nelson Guerrero y Enrique Quailey, nos comparten un contenido educativo en “ConPadres”, un espacio donde a través de sus propias experiencias y la de los invitados, aportan en los temas de paternidad. Tanto Nelson como Enrique, transmiten a través de la pantalla, que su química también es genuina.