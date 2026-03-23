Eddy Herrera llena de emoción el Lehman Center

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Reacción Alegría

Nueva York, Estados Unidos

El público de Nueva York confirmó una vez más por qué Eddy Herrera es el merenguero dominicano más sobresaliente internacionalmente. La diáspora que lo acompañó la noche del sábado en el Lehman Center For The Performing Arts llenó el auditorio a toda capacidad y disfrutó de un exquisito resumen de los grandes éxitos de “El galán del merengue”.

La producción “Una noche con Eddy Herrera” reunió a un público de diversas generaciones, que disfrutó de un inicio con las canciones: “Pégame tu vicio”, “Remember”, “Ahora soy yo”, “Carolina”, “Demasiado romántica”, “Un idiota” y “La última vez”.

Una pantalla gigante donde iban proyectando diversas imágenes, un cuerpo de bailarines que hizo suya cada canción y una orquesta a la altura del artista fueron el complemento ideal para llenar de emociones el prestigioso teatro ubicado en El Bronx.

La gran sorpresa de la noche y el momento más emotivo fue ver a Eddy presentar a su hija Natalia Herrera en el escenario y cantar juntos “A dormir juntitos”, instante que el público aplaudió y disfrutó de inicio a fin. La hija menor de Eddy, quien en mayo del año próximo termina sus estudios en el Berklee College, también interpretó “Que hubiera sido”.

“Darle las gracias a cada uno de ustedes, que son gente tan mía, gente tan especial”, expresó el artista al destacar que hace unos años estuvo a casa llena en ese mismo escenario y que, a petición de su público, se repitió la historia.

En un espectáculo lleno de éxitos musicales, el ganador del Latin Grammy a Mejor Álbum de Merengue se lució en cada canción y se entregó con amor y cariño a su gente con “Demasiado niña” y “Para siempre”, esta última fue protagonizada por una pareja que subió al escenario a expresarse su amor y bailar el tema.

Luego de este momento romántico se volvió a encender el ambiente con “La bailadora”, acompañado de las bailarinas vestidas de rojo, con una coreografía de Marcos VIP.

Y si algo ha caracterizado la carrera de Eddy Herrera es su versatilidad, dándole una probada a la audiencia al interpretar una recopilación con algunos éxitos de astros musicales tales como José José, Nino Bravo y Luis Miguel.

El teatro también vibró a ritmo de música típica y de salsa con la presencia de dos grandes representantes: José Alberto “El Canario” y a El Blachy, quienes tuvieron una presentación única y electrizante.

El primero en salir a escena fue El Blachy. El cantante llegó con “El Jardinero”, “Hola perdida” y “Una noche” y representó por todo lo alto el talento de su generación.

Con un tercer cambio de vestuario, Eddy Herrera encendió el teatro con el éxito “Si yo se lo pido”, “El trago”, “Me siento bien” y se despidió.

Más adelante dio paso a El Canario, con sus éxitos “Bailemos otra vez” y “Sueño contigo”.

La gran noche tuvo su final con “Ajena”. “Gracias, estoy sumamente feliz y agradecido. Que Dios los bendiga”, se despidió El Galán del merengue, luego de un espectacular performance, realizado con la producción de Raposo Events y la puesta en escena de Claudio de la Cruz.