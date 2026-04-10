Quién es Eduardo Verástegui y por qué pidió una capilla en el Jet Set

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El actor y activista mexicano Eduardo Verástegui se hizo presente en la eucaristía celebrada en Santo Domingo en memoria de las víctimas del desplome de la discoteca Jet Set.

En su intervención, Verástegui planteó la idea de levantar una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, en el espacio donde funcionaba el centro nocturno “un lugar sagrado donde las familias puedan recordar, llorar y sanar”.

El artista subrayó que “nuestros hermanos que se nos adelantaron no serán olvidados”, destacando la importancia de mantener viva la memoria de quienes perdieron la vida en el trágico accidente.

La propuesta fue recibida con atención por los asistentes, quienes valoraron el gesto de acompañamiento y solidaridad del actor en un momento de duelo colectivo.

¿Quién es José Eduardo Verástegui Córdoba?



Declaraciones de José Eduardo Verástegui

Según la biografía emitida por el portal web IMDb, Eduardo Verástegui es actor, productor, empresario y filántropo.

En 2004, inició la productora Metanoia Films, con el objetivo de producir películas que tuvieran el potencial no solo de entretener sino también de marcar la diferencia en la sociedad.

En 2007, inició la organización sin fines de lucro Manto de Guadalupe, con un objetivo en mente: ayudar a quienes carecen de alimentos, refugio, acceso a la atención médica o educación en nuestras comunidades locales y en todo el mundo.

En 2009, Eduardo actuó en el cortometraje “The Butterfly Circus”, que ganó numerosos premios de festivales de cine y obtuvo 30 millones de reproducciones en YouTube.

En 2012, tomó un papel secundario junto a Andy García, Eva Longoria y Peter O'Toole en la película “For Greater Glory: The True Story of Cristiada”.

En 2013, el principal productor televisivo Mark Burnett invitó a Eduardo a ser productor ejecutivo en la versión en español de su película, “Hijo de Dios”, y a ser la voz de Jesucristo.

En 2015, Eduardo coprotagoniza junto a Kevin James en la película “Paul Blart: Mall Cop 2”, y junto a actores nominados al Oscar, Emily Watson y Tom Wilkinson en la aclamada película “Little Boy”, que Eduardo también produjo.

En 2016, recibió el título de Doctorado Honoris Causa por parte de varios Organismos Internacionales por su liderazgo y contribuciones humanitarias.

Actualmente Eduardo está produciendo dos nuevas películas que están programadas para llegar a los cines en 2018.

“Sonido de Libertad” que se sumerge en el tema global de la trata de personas a través de la historia real de un ex agente de la CIA, y “María” el capítulo histórico y bíblico de la matanza de inocentes durante el reinado del rey Herodes.

Relación con República Dominicana

Eduardo VerásteguiAngela Weiss

Aunque Eduardo Verástegui no es dominicano, ha tenido cierta conexión con la República Dominicana en los últimos años:

-Ha visitado el país en actividades relacionadas con valores familiares y religiosos.

-Ha participado en eventos y conferencias organizadas por grupos conservadores y religiosos dominicanos.

-Sectores religiosos lo apoyan por su defensa de valores tradicionales.