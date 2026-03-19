Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Alegría

Moda HOY

La elegancia y el buen gusto se impusieron en la gran noche de Premios Soberano

Uno de los aspectos más resaltados fue la intención detrás de cada elección estilística. 

Georgina Duluc

Georgina Duluc

Mary Rojas
Publicado por
Mary Rojas

Creado:

Actualizado:

La alfombra roja de los Premios Soberano 2026 dejó claro que la moda dominicana vive un momento de evolución, donde la elegancia, el buen gusto y el concepto se impusieron como protagonistas de la gran noche.

Las asesoras de moda Mary Rojas y Carla Collado Familia analizaron los looks de los asistentes, destacando un giro significativo en la forma de construir la imagen en la alfombra roja más importante del país.

Según explicaron, quedaron atrás las transparencias exageradas y los escotes pronunciados que dominaron ediciones anteriores.

En su lugar, este 2026 apostó por piezas estructuradas, siluetas definidas y propuestas cargadas de dramatismo, logrando un equilibrio entre sofisticación y personalidad.

Uno de los aspectos más resaltados fue la intención detrás de cada elección estilística. 

“Este año vimos una moda con propósito, una imagen construida desde sentimientos, historias y conceptos claros”, señalaron. 

Desde la selección del color hasta los cortes, las aplicaciones y los accesorios, cada detalle fue cuidadosamente pensado para comunicar un mensaje.

A continuación algunas de las famosas que se destacaron: 

Luz García

Luz García

Millizen Uribe

Millizen Uribe

Karen Yapoort

Karen Yapoort

lLa Perversa

lLa Perversa

Georgina Duluc

Georgina Duluc

Hony Estrella

Hony Estrella

Sobre el autor
Mary Rojas

Mary Rojas

tracking