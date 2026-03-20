Emelyn Baldera apuesta a visibilizar el trabajo de mujeres en la moda

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La periodista y comunicadora Emelyn Baldera apuesta para esta entrega de Premios Soberano al trabajo de mujeres que se abren paso en la moda nacional como Carolina Almonte.

En un despliegue audaz de sofisticación, Almonte Couture presenta una propuesta para la comunicadora que este año cumple 27 años de trayectoria, que se erige como un faro de elegancia contemporánea, fusionando tradición y modernidad en una pieza que captura la esencia de la mujer actual.

La creatividad y el empeño de la casa que lidera la diseñadora Carolina Almonte, se manifiestan en un diseño que no solo resalta la belleza del cuerpo femenino, sino que también encarna una narrativa de empoderamiento y simbolismo.

El diseño realizado para la directora de Mujeres que Inspiran encarna la fuerza emblemática de la Reina de Corazones y la vibrante esencia del Caribe, en una obra singular que combina una silueta arquitectónica y paneles geométricos.

La blusa satinada se complementa con líneas depuradas y mangas estructuradas, creando un diálogo visual que equilibra poder, feminidad y sofisticación.

Emelyn Baldera

El uso del rojo intenso, en contraste con el blanco luminoso, evoca autoridad, pasión y liderazgo. Estos colores representan a la mujer que inspira, guía y deja una huella imborrable en su entorno.

Cada elemento del diseño ha sido meticulosamente seleccionado para resonar con la fortaleza y la grandeza de aquellas que transforman sus comunidades.

“Esta creación se concibió especialmente para Emelyn Baldera, CEO de Mujeres que Inspiran, como un homenaje a su capacidad innata de tocar corazones y reconocer a las mujeres que, con su esencia, contribuyen a cambiar el mundo” sostuvo Carolina Almonte, diseñadora dominicana que se abre paso con su audaz estilo.

De igual manera la comunicadora Baldera señaló que “la moda tiene el poder de contar historias y y de inspirar; este diseño es un recordatorio de que cada mujer puede ser un agente de cambio y me encantó desde el primer momento que Carolina me habló de la idea."

Con cada prenda, la casa reafirma su compromiso de elevar la moda a nuevas alturas, donde cada diseño es un símbolo poderoso de la mujer contemporánea.