ARS Semma fortalece su presencia en la provincia Hermanas Mirabal con nueva oficina en Salcedo

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO. - Con la presencia del director ejecutivo de la Administradora de Riesgo de Salud para Maestros ( ARS- SEMMA), doctor Luis René Canaán Rojas, fue inaugurada una moderna oficina en la provincia Hermanas Mirabal.

De acuerdo a Canaán Rojas, con esta iniciativa, la institución que preside reafirma su compromiso de acercar sus servicios a la población, ofreciendo una atención más ágil, personalizada y eficiente a todos sus afiliados en la región.

Dijo, que como funcionario no descansará hasta tanto la entidad que preside alcance los estándares necesarios para que la misma sea reconocida como modelo no solo en República Dominicana, sino en toda Latinoamerica.

En ese sentido el también ex senador por esta provincia dijo, que su papel y el del equipo que le acompaña es dejar complacido a un sector que como los maestros merecen atenciones de calidad.

De igual manera, el director ejecutivo, Luis René Canán, expresó su agradecimiento por la masiva asistencia y el respaldo recibido, valorando la presencia de distinguidas personalidades como la gobernadora Lisette Nicasio, la senadora María Mercedes Ortiz, maestros, representantes de la ADP de los distintos municipios de la provincia, así como aliados y colaboradores de la institución.

También estuvieron presentes en el acto, el alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández, el diputado Félix Hiciano y el dirigente de la Cooperativa de Maestros, Manuel de Jesús (Niño) Polanco, entre otros.

Datos

La oficina ARS-SEMMA en la provincia Hermanas Mirabal, esta ubicada en la calle Duarte esquina Roman Brache.