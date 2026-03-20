Lluvia o sol: planes para no aburrirte este fin de semana en RD

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El reporte de INDOMET es claro: este sábado 21 de marzo de 2026 el paraguas será tu mejor accesorio, especialmente en la tarde. Con un sistema frontal cruzando el país, las lluvias moderadas a fuertes y las ráfagas de viento podrían complicar los planes al aire libre.

Aquí tienes una guía estratégica para que el clima no te dañe el fin de semana, con opciones bajo techo y eventos que siguen en pie.

Plan A: A prueba de lluvia (Bajo techo)

Si estás en el Distrito Nacional, Santo Domingo o Santiago, estas son las mejores opciones para mantenerte seco:

Cine y Palomitas: Ideal para el sábado en la tarde cuando se esperan las lluvias más intensas

Teatro y Cultura:

Música en Vivo:

Entretenimiento Activo: Las salas de Escape Room

Plan B: Si sale el sol (Exterior con precaución)

Si el cielo te da un respiro en la mañana (antes de que los aguaceros se intensifiquen):

Zonas con Alerta: Si estás en Monte Cristi, Puerto Plata o Santiago, recuerda que hay alertas y avisos meteorológicos. Evita balnearios, ríos y cañadas, ya que las crecidas pueden ser repentinas.

Costa Atlántica: Si piensas ir a la playa en Samaná o La Altagracia, quédate en la arena. La recomendación oficial es no aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

Mañanas de Café: Aprovecha las primeras horas del sábado para un desayuno al aire libre en la Zona Colonial o el Monumento en Santiago, ya que las lluvias más fuertes se esperan después del mediodía.