Escenario 360 anuncia show de Humor para celebrar San Valentín

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Como es costumbre, Escenario 360, el teatro donde se presentan los mejores shows artísticos y de humor en el país, anuncia para el próximo sábado 14 de febrero una producción especial para el público.

Esta vez será presentado en el escenario de la plaza Galería 36 el show de humor titulado “3 + 3”, para celebrar el Día del Amor y la Amistad.

“Se trata de un espectáculo que reune en un mismo escenario a los tres comediantes de más larga trayectoria del país, junto a tres destacados representantes de generaciones posteriores, logrando una combinación única de experiencia, talento y evolución del humor nacional”, puntualizó Joaquín Geara, productor del evento que se proyecta como uno de los mejores juntes de 2026.

El espectáculo “3 + 3” contará con las leyendas Jochy Santos, Cuquín Victoria y Felipe Polanco (Boruga), quienes estarán acompañadas de Carlos Alfredo Fatule, Juan Carlos Pichardo y Ariel Santana, como representantes de distintas etapas en la evolución del humor en República Dominicana.

Estas figuras dominicanas garantizan a las parejas y al público en general una noche divertida, cargada de buen humor y entretenimiento de calidad en el Día de los Enamorados, brindando a las parejas y al público en general una noche sumamente divertida, cargada de buen humor y entretenimiento de calidad, en un sitio con máxima seguridad, amplio parqueos y todo el confort que garantiza un momento de alegría en una fecha tan importante como el 14 de febrero.

Las boletas para vivir una noche inolvidable están disponibles en Tix.do y en la boletería de Escenario 360, teatro ubicado en la plaza comercial Galería 360. Más información en (829) 953-0360. c