Espectáculos de Navidad para toda la familia en SD

En esta temporada festiva 2025 instituciones estatales y privadas presentan espectáculos para el disfrute de los niños, que a veces no son tomdos en cuenta.

“El Milagro de la Navidad”

El Banco Popular Dominicano invita a la sociedad a compartir la alegría de la Navidad con una nueva edición de “El Milagro de la Navidad”, el tradicional montaje teatral que se ha convertido en una de las expresiones culturales más esperadas de la época. Este año, las funciones se realizarán en las tardes de los domingos 14 y 21, y el jueves 25 de diciembre, Día de Navidad, como un obsequio para el disfrute de toda la familia.

Más de 6,000 personas se dan cita cada año en el complejo de la Torre Popular de Santo Domingo, durante estas tres representaciones, que recrean el nacimiento del Niño Jesús y transmiten un mensaje de paz, unión y esperanza.

“Noches de Navidad en LOS Museos”, GRATIS

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Museos, invita a toda la familia a disfrutar del evento “Noches de Navidad”, que se llevará a cabo el viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de diciembre, en todos los museos estatales. espectáculos, exposiciones artesanales y cuentacuentos, el público tendrá la oportunidad de disfrutar de visitas guiadas por las exposiciones permanentes y temporales de cada museo. Estas visitas ofrecen un recorrido por la evolución histórica, artística y cultural, desde las 10:00 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde en el Museo del Hombre Dominicano.

“CASCANUECES”

Hoy, mañana y el domingo, la sala principal del Teatro Nacional presenta el espectáculo de Navidad “Cascanueces”, en una nueva versión del Ballet Concierto Dominicano, inspirada en la creación original, dividido en dos actos llenos de color y fantasía.