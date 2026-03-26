Estrenos locales destacan

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

La industria cinematográfica dominicana continúa consolidando su crecimiento y así lo confirma la exhibición en pantalla y próximos estrenos de Caribbean Cinemas, con propuestas que van desde comedia, suspenso, drama, romance y documental.

Arrancamos con “De tal palo, tal astilla”, una cinta que combina elementos de comedia con intriga, situando su narrativa en torno a la desaparición de una escultura que desata conflictos personales y sociales.

Dirigida por Frank Perozo, cuenta con las actuaciones de Raymond Pozo, Miguel Céspedes, Hony Estrella, Alexs Díaz, César Calcagno, Delane Marie, Yamilet González, Manuel Raposo, Augustin Rousseau y Manuel Chapuseaux.

Por su parte, “Animales” de José Ramón Alama, estrenada en febrero, es un drama subido de tono, en el cual un grupo de amigos que se conoce de toda la vida descubre que hay puertas que nunca se deben abrir. Lo que empieza como un juego de deseo se convierte en una espiral de celos, mentiras y traiciones que arrasa con sus relaciones. Elenco encabezado por Pamela Sued, David Maler, Nashla Bogaert, Frank Perozo, Vitaly Sánchez, Pedro Casals, Mar Bonelly y Christian Rizek.

También se exhibe en cines “Medias hermanas”, un drama familiar protagonizado por Nashla Bogaert y Ramcelis De Jesús.

Estreno hoy

En contraste, el documental también ocupa un espacio relevante en la cartelera. Con el estreno de “Dando Pelo”, dirigido por Nelson González y escrito por Miguel Yarull.

Este audiovisual aporta una mirada reflexiva sobre la relación entre el cabello y la identidad de la mujer dominicana.

La comedia y el romance también le abre las puertas a “No es lo que parece”, protagonizada por Frank Perozo, Nashla Bogaert, Gaby Espino y Jaime Mayol.

Bajo la dirección de David Maler, este filme presenta una historia sentimental, marcada por el humor y situaciones inesperadas.

Próximos estrenos

Una de las películas más esperadas del año es “Milly, Reina del Merengue”, prevista a estrenarse el 16 de abril.

La vida, obra y música de la artista dominicana narrada a través de una biopic, protagonizada por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., bajo la dirección, guión y producción de Leticia Tonos Paniagua y producción ejecutiva de la propia merenguera ganadora del Latin Grammy y reconocida con el premio a la excelencia de The Latin Recording Academy.

Guiada por canciones del célebre repertorio de Milly Quezada, la película ofrece un recorrido íntimo y vibrante por sus primeros años en el Nueva York de las décadas de 1970 y 1980, capturando el pulso cultural que dio forma al legado sobresaliente de la artista dominicana.

El filme que se estrenará en menos de un mes, ha tenido un recorrido importante por festivales de cine. Fue la película de apertura del 18vo. Festival de Cine Global de Santo Domingo, Selección Oficial del Miami Film Festival y en abril cerrará el Festival Internacional de Cine de Panamá.

Además, “La vida chueca”, escrita, dirigida y protagonizada por Manny Pérez, es otro filme que verá la luz próximamente.

Pérez, reconocido por producciones como “El rey de Najayo” y “La soga”, mostrará el bajo mundo desde una perspectiva más humana. Señaló que en la historia “no hay villanos, hay toma decisiones difíciles, fruto del orgullo y heridas abiertas.