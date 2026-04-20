Defensor del Pueblo: “el Estado falló” en caso de Deivy Carlos Abreu en Santiago

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El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se refirió este lunes al asesinato de Deivy Carlos Abreu Quezada, ocurrido en Santiago, y afirmó que hubo fallas institucionales y falta de solidaridad.

“Consterna ver los acontecimientos. Ahí el Estado falló, no se puede decir de otra manera”, expresó.

Ulloa cuestionó que la víctima pasara por puntos clave sin recibir ayuda.

“Pasaste por la institución que vela justamente la seguridad, que es la Policía; fuiste al lugar donde se genera justicia: el Palacio de Justicia. Pero peor, a 30 metros está el hospital del Seguro Social. Entonces, ¿nadie pudo ser solidario?”, señaló.

El funcionario también consideró que el tema del tránsito debe ser asumido por las autoridades locales y que el Estado debe regularizar la actividad de los motoconchistas.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

Según la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

De acuerdo con la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.