El fenómeno del filme ‘Sinners’ conquista Hollywood

La historia de dos gemelos negros que, después de enriquecerse junto a Al Capone, vuelven a las orillas del Misisipi para montar un “juke joint” —un club de blues— mientras se desata una persecución vampírica, ha provocado la sorpresa de la temporada de premios a nivel mundial. ‘Sinners’ (‘Pecadores’, Ryan Coogler, 2025) se convierte en la película con más nominaciones de la historia de los Óscar, que este año celebra su 98.ªedición, además de ganar el premio a mejor película en la 32º edición de los galardones del principal sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés).

Son diversos los factores que explican este auténtico fenómeno, pero el momento actual parece conectar íntimamente con un filme de terror gótico que no deja de ser una metáfora sobre la persecución de una identidad colectiva.

Ryan Coogler, un boom en Hollywood

‘Sinners’ es la quinta película del realizador Ryan Coogler, quien además financia junto a su mujer, Zinzi Coogler, a través de su propia productora, Proximity Media. Este quinto proyecto llega después del “spin-off” de Rocky (Creed, 2015) y dos entregas de la superproducción `Black Panther´ (2018 y 2022).

Ryan Coogler (1986) ya había sorprendido a la industria con su debut en 2013 con ‘Fruitvale Station’, un drama basado en hechos reales que reconstruye las últimas horas de Óscar Grant, un chico afroamericano asesinado por un agente de policía en California.

El reconocimiento como mejor Ópera Prima en el Festival de Sundance y en el Festival de Cannes, además de su compromiso social con la comunidad negra, convirtió a Coogler en uno de los realizadores jóvenes más reconocidos de Hollywood y en uno de los jóvenes más influyentes según la revista Time.

La cuestión racial y la Academia de Hollywood

Las candidaturas de la 98.ª edición de los Óscar arrancaban con varias películas favoritas: ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson, ‘Frankenstein’ (Guillermo del Toro) o ‘Hamnet’ de la oscarizada Chloé Zhao parecían las aclamadas para repartirse el máximo de nominaciones.

Sin embargo, la sorpresa llegó el 22 de enero con el anuncio de las nominaciones, que otorgaban el hito a una película ambientada en los años 30, en el delta del Misisipi, con el blues como experiencia pecaminosa y un vampiro irlandés que pretende apropiarse de ese espíritu compartido por la comunidad negra.

Antes que la Academia, el público ya había sentenciado: ‘Sinners’ ha sido uno de los éxitos de 2025, consiguiendo cuadriplicar su presupuesto de producción.

Los espectadores se rindieron a la historia, al modo de contarla y a uno de los actores de mayor proyección, Michael B. Jordan, que interpreta, por partida doble, a los dos gemelos de la historia.