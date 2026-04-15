Reunión clave: Luis Abinader y Comité Gestor abordan el futuro de Peravia 2025-2055

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Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, sostendrá mañana una reunión de trabajo en el Palacio Nacional con el Comité Gestor del Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Peravia 2025-2055.

El encuentro será encabezado por Julito Fulcar, senador por la provincia Peravia y propulsor del plan, marcando la primera reunión formal entre el mandatario y los representantes de esta iniciativa, la cual busca impulsar el desarrollo integral, sostenible y a largo plazo de la provincia.

Durante la reunión, el comité hará entrega oficial del documento que contiene el plan estratégico, en el que se recogen propuestas y proyectos orientados a fortalecer áreas clave como la infraestructura, el desarrollo económico, la educación, el medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos.

La presentación de este plan constituye un paso importante en los esfuerzos por articular políticas públicas y acciones conjuntas entre el Gobierno central y los actores locales, con miras a garantizar un crecimiento ordenado y sostenible para la provincia Peravia en las próximas décadas.