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Festival SMARTFILMS Dominicana llega a la televisión nacional

Cortos participantes se transmitirán desde este domingo a las 2:00 de la tarde por Digital 15

Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso,

Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso,

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La industria cinematográfica dominicana continúa sumando logros a través de SMARTFILMS®️, el aclamado festival de cine hecho con celulares que se ha consolidado como el más grande e incluyente del mundo.

En esta ocasión, llega a impactar a toda la población con la transmisión de una selección de los cortos participantes por Digital 15, desde este domingo 12 de abril hasta el domingo 3 de mayo. 

Mediante cuatro programas, se proyectarán desde las 2:00 de la tarde las piezas y entrevistas de los participantes de la primera edición de SMARTFILMS®️ Dominicana, entre ellos los ganadores de las categorías “Dominicana Vibra” y “ Ponte pa’ lo tuyo”, con premios desde 300 mil pesos y una beca universitaria valoradas en más de un millón de pesos.

“Gracias a Grupo de Medios Telemicro hemos podido lograr que estos cortos que brillaron en la gran pantalla vayan ahora a los hogares de todos los dominicanos. 

Esta es una oportunidad más para que puedan proyectar su talento y su trabajo hecho de la manera más sencilla y, a la vez, profesional, con los recursos que tienen a la mano: un celular”, resaltaron Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso, productores del proyecto.

Cabe destacar que la primera entrega de SMARTFILMS®️Dominicana contó la participaron más de 240 cortos, y una exitosa jornada con capacitaciones, concurso, festival y Ruta Peliculera, donde impactaron más de 4 mil personas.

El gran cierre contó con la participación del actor mexicano Pablo Cruz, protagonista de “Chespirito, sin querer queriendo”, y un evento posterior encabezado por el actor colombiano Marlon Moreno, protagonista de “Cucú” y la serie “El Capo”.

La primera entrega de SMARTFILMS®️Dominicana contó con el respaldo de la Asociación Cibao, Unibe, Altice, Samsung, Grupo de Medios Telemicro, Siboney, Caribbean Cinemas, DGCINE, Cinemateca Dominicana, entre otros aliados de la industria.

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