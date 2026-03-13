Figuras celebran triunfo de República Dominicana

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

El triunfo 7 a 5 de República Dominicana sobre Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol, paraliza el país desde el miércoles por la noche.

Tras el lanzamiento oficial de la primera bola, a cargo del bachatero dominicano Prince Royce, desde las gradas del LoanDepot Park de Miami, artistas, presentadores y creadores de contenido dominicanos se sumaron a la eufórica celebración, que convirtió el estadio en una auténtica fiesta del “Plátano Power”.

El merenguero Toño Rosario, así como los intérpretes urbanos Natti Natasha, El Alfa y La Perversa, vivieron la experiencia en primera fila. Además, el empresario y creador de contenido Santiago Matías (Alofoke), al igual que otras figuras, disfrutaron el evento deportivo, con un fuerte componente de espectáculo y cultura popular.

De su lado, la comunicadora dominicana Clarissa Molina, quien asistió en compañía de su colega de “El Gordo y La Flaca”, Raúl de Molina, compartió con sus seguidores algunos detalles, desde tempranas horas de la tarde previo al partido.

Una vez finalizado el juego, Molina confesó que terminó ronca de tanto gritar, con dolor de cabeza y algunos golpes, producto de la intensidad con la que vivió el evento.

Otra de las celebridades que captó la atención del público fue La Perversa, cuya reacción se volvió viral en redes sociales. La urbana celebró el triunfo con una frase que rápidamente fue compartida por miles de fanáticos dominicanos: “Tú no querías domi… pues toma domi”.

Famosos internacionales

El cantante Bad Bunny y el actor, Timothée Chalamet, nominado a Premios Óscar 2026 por su participación en “Marty Supreme” contribuyeron a la visibilidad del torneo en plataformas digitales.

Orgullo dominicano dentro y fuera del estadio

Mientras en Miami, celebridades celebraban desde las gradas, en Santo Domingo la emoción también se vivió intensamente.

La Alcaldía del Distrito Nacional instaló pantallas gigantes en el Malecón, permitiendo que cientos de fanáticos siguieran el partido en vivo y celebraran juntos el triunfo del equipo, reafirmando el vínculo existente con ese deporte.

El próximo desafío del equipo dominicano

Tras cerrar invicto la fase de grupos, RD se prepara para su próximo reto, el cual implica enfrentarse a Corea del Sur hoy viernes, para pasar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026.