No habrá "media tour"

Franklin Mirabal anuncia su separación con Peny Báez: "Se acabó el amor"

Franklin Mirabal: “Luego de cinco años maravillosos, todo ha llegado a su final”

Franklin Mirabal y Peny Báez

Merilenny Mueses

En pleno día de Nochebuena, el cronista deportivo Franklin Mirabal anunció su separación de la comunicadora Penny Báez, tras cinco años de relación.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Mirabal describió a Báez como “una mujer extraordinaria, hermosa, inteligente y visionaria”, además de resaltar sus cualidades como madre, hija, hermana, amiga y pareja.

“Luego de cinco años maravillosos, todo ha llegado a su final”, expresó el también editor deportivo del periódico HOY, al explicar que la relación terminó porque, según sus palabras, “se acabó el amor”.

Mirabal dejó claro que, a diferencia de rupturas pasadas, esta vez no ofrecerá entrevistas ni explicaciones públicas sobre la separación.

“Contrario a otras de mis relaciones del pasado, ahora no habrá media tour, no habrá faranduleo, entrevistas ni explicaciones”, advirtió.

Asimismo, pidió respeto a su decisión y solicitó no ser contactado para profundizar en los motivos de la ruptura, reiterando que la única razón fue el fin del vínculo sentimental.

