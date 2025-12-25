Franklin Mirabal anuncia su separación con Peny Báez: "Se acabó el amor"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

En pleno día de Nochebuena, el cronista deportivo Franklin Mirabal anunció su separación de la comunicadora Penny Báez, tras cinco años de relación.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Mirabal describió a Báez como “una mujer extraordinaria, hermosa, inteligente y visionaria”, además de resaltar sus cualidades como madre, hija, hermana, amiga y pareja.

“Luego de cinco años maravillosos, todo ha llegado a su final”, expresó el también editor deportivo del periódico HOY, al explicar que la relación terminó porque, según sus palabras, “se acabó el amor”.

Mirabal dejó claro que, a diferencia de rupturas pasadas, esta vez no ofrecerá entrevistas ni explicaciones públicas sobre la separación.

“Contrario a otras de mis relaciones del pasado, ahora no habrá media tour, no habrá faranduleo, entrevistas ni explicaciones”, advirtió.

Asimismo, pidió respeto a su decisión y solicitó no ser contactado para profundizar en los motivos de la ruptura, reiterando que la única razón fue el fin del vínculo sentimental.