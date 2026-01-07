Hugh Jackman y Kate Hudson revelan el poder del amor en 'Song Sung Blue: Canción para dos'

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Londres, 7 ene (EFE).- Los actores Hugh Jackman y Kate Hudson forman un dueto musical y sentimental en 'Song Sung Blue: Canción para dos', una película que cuenta una historia de amor "real" y donde la música juega "un papel mayor", según explican sus protagonistas en una entrevista con EFE.

"Esta película va sobre el poder de la familia, del amor. Es una historia de amor, es una historia real. Créanme: todo lo que se ve es real, aunque no lo parezca", describe Jackman, que junto a Hudson y el director, Craig Brewer, reciben a EFE en un hotel de Londres antes del estreno de la cinta, que llegará a los cines españoles este viernes 9 de enero.

"Trata sobre la resiliencia, sobre cómo nos comportamos y nos unimos, ya sea en una relación; en las familias que construimos, aunque no sean tradicionales, o las comunidades", continúa diciendo el actor australobritánico.

Jackman y Hudson llevan a la pantalla la historia real de Mike y Claire Sardina, una pareja de músicos de poca monta de Wisconsin (Estados Unidos) que formaron una banda tributo a Neil Diamond entre los años 80 y 90 y se aferraron a la música para atravesar las vicisitudes de la vida y luchar por sus sueños.

La música como "salvavidas"

Pese a ser más una cinta dramática que musical, en 'Song Sung Blue' la música es clave, pues además de aderezar la trama, se presenta como un balón de oxígeno para los protagonistas, algo con lo que la actriz estadounidense también se sintió representada en lo personal.

"Siempre ha sido mi salvavidas, desde que era pequeña. La música me transporta (...) simplemente desaparezco en ella, lo he hecho desde niña. Siento que es un gran lenguaje de conexión y, sin él, mucha gente habría sufrido incluso más", comenta la actriz estadounidense.

Jackman, a su lado, asiente y dice: "Coincido. Toda mi vida, particularmente cuando era más joven, en los momentos más difíciles, la música ha estado ahí".

Por ello, el actor de 'Los Miserables' confiesa sentir "pena" por la generación actual que no disfruta de la música, a su juicio, "de la única forma que se puede hacer": junto al tocadiscos; aunque Hudson rompe una lanza a favor de los jóvenes y su renovado amor por los vinilos.

"Ese momento en el que pones un disco y escuchas una nota una y otra vez porque dices ¡Oh Dios mío! y te llega, creo que es la manera en la que Mike y Claire (Sardina) se sienten con respecto a Neil Diamond. Especialmente Mike. Neil Diamond salvó a Mike en un periodo de su vida. Así que sí, la música juega el mayor papel", asevera la actriz.

Un "homenaje" a los artistas pequeños

En un momento en el que el cine se ha aficionado a los 'biopics' y los publidocumentales de superestrellas musicales, 'Song Sung Blue: Canción para dos' pone los pies en la tierra y recuerda que "hay más bandas y músicos que están tocando en la sombra que las que son famosas", explica Brewer.

De acuerdo con el cineasta, persiste una "expectativa injusta" sobre los artistas, pues a ojos de la opinión pública el nivel de éxito está, de alguna forma, unido a la fama y la fortuna.

"Creo que puedes tener una vida fantástica si estás tocando para tu comunidad, si puedes pagar tus facturas y puedes hacer lo que tienes en tu corazón y tu alma. Y eso es lo que queremos que sea esta película, un homenaje a todos ellos", argumenta Brewer.

En esta línea, Jackson también dice apreciar el aspecto "nostálgico" que envuelve a la película, ambientada hace unos 30 años, que hacen patentes los cambios vividos en la industria musical y audiovisual.

"En aquel entonces, si querías ser músico no podías subir algo a YouTube y levantarte por la mañana y ser famoso. Tenías que ir de bolo en bolo durante años y años, igual que siendo actor. Solías tener que ir de teatro en teatro en teatro y llevaba un largo tiempo", afirma el australobritánico.

A sus 57 años, Jackson, al igual que su personaje de Mike en 'Song Sung Blue', dice tener todavía "muchas" metas profesionales por cumplir: "Siempre tienes que tener sueños y cosas que quieres alcanzar. En la vida hay que crear constantemente y somos muy afortunados de que a veces la creatividad lleve a la próxima cosa". EFE