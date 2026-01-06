Gabriel, Marcello y más caos: Emily in Paris vuelve a Netflix en una 6ta temporada

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

¡Atención, parisinos! Se acabó la espera. Netflix anunció la sexta temporada de la exitosa serie Emily in Paris, una producción que, entre aplausos y críticas, se ha mantenido como una de las más comentadas de la plataforma.

Con el mensaje “Home sweet home! Emily in Paris vuelve para la temporada 6”, Netflix hizo el anuncio a través de su cuenta oficial de Instagram, generando miles de reacciones y comentarios de fanáticos alrededor del mundo.

Y sí, el drama está garantizado: el triángulo entre Emily, Gabriel y Marcello sigue más vivo que nunca.

Cabe recordar que en la quinta temporada la historia dio un giro cuando la estadounidense pasó de Emily en París a Emily en Italia, moviéndose entre ambos destinos. Al cierre de esa entrega, todo apuntaba a que la audaz fashionista estaría lista para una nueva aventura en el extranjero, esta vez marcada por el reencuentro con su exnovio Gabriel.

La nueva temporada, compuesta por 10 episodios, sigue a Emily en un viaje a Roma, donde combina negocios y placer.

De acuerdo con Tudum, la ejecutiva de marketing, nacida en Chicago, recibe el encargo de abrir una oficina de la Agence Grateau en la Ciudad Eterna, mientras inicia una relación con Marcello Muratori (interpretado por Eugenio Franceschini), heredero de una poderosa firma de moda de lujo.

Sin embargo, la tensión no tarda en aparecer. Entre el encanto de Italia y los lazos que la atan a Francia, Emily se enfrenta a decisiones que podrían cambiar el rumbo de su vida personal y profesional.

Entre outfits icónicos, escenarios europeos y mucho drama, la pregunta queda en el aire: ¿qué le depara el destino a Emily en esta nueva temporada?