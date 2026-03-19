Gala
“Siempre la más, nunca la menos”: así fue el opening de premios Soberano con Irving Alberti y Georgina Duluc
Con su característica frase "ya saben que si no hay dinero, no me llamen", finalizó Duluc.
El escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito se encendió y la gala de los Premios Soberano 2026 arrancó oficialmente con un opening liderado por la autodenominada “reina de la alfombra”, Georgina Duluc.
Con la frase: “Siempre la más, nunca la menos, y mucho menos la más o menos”, Duluc tomó el escenario principal con una puesta en escena que marcó el inicio de la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.
Luego se sumó “el manín” Irving Alberti, quien aportó su característico carisma y sazón al número artístico.
Alegría
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Lency Alcántara
Con su característica frase "ya saben que si no hay dinero, no me llamen", finalizó Duluc.
La producción combinó música en vivo, coreografía y efectos visuales.
Con esta presentación quedó formalmente inaugurada la premiación que reconocerá lo mejor del talento nacional en cine, música, televisión, comunicación y artes escénicas.