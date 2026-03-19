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“Siempre la más, nunca la menos”: así fue el opening de premios Soberano con Irving Alberti y Georgina Duluc

Con su característica frase "ya saben que si no hay dinero, no me llamen", finalizó Duluc.

Georgina

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Merilenny Mueses
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El escenario del Teatro Nacional Eduardo Brito se encendió y la gala de los Premios Soberano 2026 arrancó oficialmente con un opening liderado por la autodenominada “reina de la alfombra”, Georgina Duluc.

Con la frase: “Siempre la más, nunca la menos, y mucho menos la más o menos”, Duluc tomó el escenario principal con una puesta en escena que marcó el inicio de la noche más importante del arte y el entretenimiento dominicano.

Luego se sumó “el manín” Irving Alberti, quien aportó su característico carisma y sazón al número artístico.

Con su característica frase "ya saben que si no hay dinero, no me llamen", finalizó Duluc.

La producción combinó música en vivo, coreografía y efectos visuales.

Con esta presentación quedó formalmente inaugurada la premiación que reconocerá lo mejor del talento nacional en cine, música, televisión, comunicación y artes escénicas.

Sobre el autor
Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en ComunicaciónSocial, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y enlos atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

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