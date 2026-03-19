Milly Quezada" llega en avión" al escenario de los Premios Soberano 2026

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La “Reina del Merengue”, Milly Quezada, protagonizó uno de los momentos más espectaculares de la noche al aparecer en el escenario de los Premios Soberano 2026 a bordo de un avión, en una entrada que dejó boquiabiertos a los asistentes.

La artista, ícono indiscutible del merengue dominicano, combinó su presentación con un despliegue escénico de luces y efectos especiales que evocaron la grandeza de su trayectoria. Su llegada simbolizó el vuelo de la música dominicana hacia nuevas alturas, reafirmando su papel como embajadora del merengue en el mundo.

El público ovacionó de pie la aparición de Milly Quezada, quien con esta puesta en escena marcó uno de los momentos más memorables de la gala número 40 de los Premios Soberano, celebrada en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.