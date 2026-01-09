Javier Vargas: Guitarrista dominicano premiado por Berklee College of Music en 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Berklee College of Music, junto al Conservatorio de Boston, reconoció al guitarrista dominicano Javier Vargas con el Premio (Berklee Alumni Achievement Award) o logro de Exalumnos de Berklee 2026, por su formación académica en composición y ejecución de jazz, así como a su destacada labor en la República Dominicana como coordinador principal del programa Berklee en Santo Domingo, una iniciativa que ofrece formación intensiva a jóvenes talentos dominicanos.

Este galardón reconoce lo más destacado de la entidad académica y sitúa a Vargas entre los exalumnos más exitosos y de reconocimiento mundial, como Juan Luis Guerra (promoción del 82), Alf Clausen, Alan Silvestri, Tommy Campbell, Junko Onishi, Victoria Livengood, Danilo Perez entre otros.

Además de su rol en Berklee, Vargas se desempeñó como Director del Departamento de Música Popular y director de la Big Band del Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana.

Asimismo, es gestor educativo de Berklee, desde donde ha facilitado el acceso de músicos locales a becas y audiciones internacionales, incluyendo la prestigiosa beca Michel Camilo.

El evento contó con la presencia del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; el viceministro de Creatividad y Formación Artística, Amaury Sánchez, y la vicepresidenta senior de Programas y Socios Globales de Berklee College of Music, María Martínez Iturriaga.

Las autoridades coincidieron en que Javier Vargas, también conocido como “Javielo”, no solo fue un estudiante destacado de Berklee, sino que además se convirtió en un puente fundamental entre la institución y la República Dominicana, impulsando la formación y proyección de nuevos talentos.

Su trayectoria en Berklee para apoyar talentos en la República Dominicana

Vargas se graduó de Berklee College of Music en Boston en 1982, especializándose en composición de jazz, consolidando una formación que integraba diversas influencias musicales.

Al volver a República Dominicana, impulsó la educación musical, preparando estudiantes para becas y estableciendo contactos clave con Berklee, lo que llevó a iniciativas como "Berklee en Santo Domingo".

Durante muchos años fue docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y tuvo su escuela de guitarra donde hoy día muchos de sus alumnos forman parte de las grandes bandas y escenarios musicales tanto a nivel nacional como internacional.