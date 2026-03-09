El Jevi Alex regresa a la radio con un nuevo proyecto

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de tres años alejado de los micrófonos como talento en cabina, el comunicador Alex Telleria (El Javi Alex) anuncia su regreso a la radio dominicana, retomando una de sus mayores pasiones: la conexión directa con la audiencia a través de Súper Q (100.9fm).

Durante este tiempo, el comunicador se mantuvo activo dentro de la industria del entretenimiento desde la parte gerencial y como promotor artístico, trabajando de cerca con diversos artistas tanto locales como internacionales, especialmente figuras del movimiento urbano de Puerto Rico, además de su trabajo gerencial dentro de la emisora.

Ahora, decide volver a la cabina convencido de que la radio sigue siendo su esencia y el espacio donde puede compartir su estilo, su experiencia en la música y su cercanía con el público.

En esta nueva etapa estará acompañado por la locutora venezolana Yexxu Alvornoz, quien se une al proyecto para aportar frescura, dinamismo y una visión internacional al espacio.

Alex estará en vivo de lunes a viernes de 12:00 del mediodía a 1:30 de la tarde, desde una cabina completamente renovada, equipada con nueva tecnología que permitirá además la transmisión de contenido en video a través de YouTube, ampliando la experiencia del público más allá de la radio tradicional.

Con una propuesta que combinará música, comentarios, actualidad y entretenimiento, el regreso de El Javi Alex marca una nueva etapa en su carrera, apostando nuevamente por la radio como plataforma principal para conectar con su audiencia.

“Después de tres años enfocado en otros proyectos dentro de la industria, sentí que era el momento de volver. La radio es una pasión que nunca se abandona”, expresó el comunicador sobre este esperado regreso.