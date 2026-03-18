De Karen Yapoort a La Insuperable: así se preparan las estrellas para Premios Soberano (con spoiler)

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las estrellas ya iniciaron los preparativos para deslumbrar esta noche en los Premios Soberano 2026, que se celebran en el Teatro Nacional.

Una de las más esperadas de la alfombra roja, la comunicadora Karen Yapoort, adelantó un “spoiler” sobre su participación y aseguró que el público la verá en una faceta poco común.

“Ese va a ser uno de los momentos más humildes de mi vida y de carrera, así que grábenlo bien porque no pretendo volver a repetirlo”, expresó.

Influencers y artistas se preparan para brillar en los Premios Soberano

La autodenominada “reina de la alfombra” también afirmó que esta noche habrá “muchas reinas”.

“Llegó el día esperado, aquí su reina de la alfombra con ustedes, estoy contenta, súper emocionada, ansiosa de salir allí y darles ese show que están esperando”, dijo.

Otras figuras también comparten sus preparativos:

La artista La Insuperable publicó una imagen en la que se vislumbran sus zapatos y joyas, mientras afina detalles para la gala.

La Insuperable

Amara La Negra se encuentra en proceso de maquillaje y vestuario.

La comunicadora Honey Estrella compartió una foto durante su preparación, luciendo además su medalla de Premios Soberano.

La periodista Millizen Uribe, nominada por su programa Migrantes, ya recibió su vestido y está en maquillaje, peinado y producción.

De Karen Yaport a La Insuperable: así se preparan las estrellas para Premios Soberano (con spoiler)

Yubelkis Peralta se prepara con una mascarilla hidratante para cuidar su piel antes de la gran noche.

Estrellas se alistan para Premio Soberano

Jessica Pereira se encuentra en sesión de peinado.

Jessica Pereira

Sophia Sanabria ya está maquillada y alistándose para la gala, en la que será una de las presentadoras.